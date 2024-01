Michael Barrantes fue claro y directo al decir lo que le está faltando a Alajuelense

Michael Barrantes habló de forma franca y sin rodeos después de la derrota de Liga Deportiva Alajuelense contra Cartaginés (0-1) en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Al brindar declaraciones, aún retumbaba en su mente el sonoro “Fuera Carevic” que muchos aficionados gritaron a coro al acabarse un juego que disparó las persistentes dudas alrededor del León, que estaba sacando los resultados sin mostrar brillo, y de seguido trastabilló en su casa.

El volante aseguró que por más carrera que tenga en el fútbol y que sepa convivir con la presión, nunca se va a acostumbrar a ese tipo de gritos, a esa situación, aunque reconoce que es entendible la molestia, la desesperación y el enojo de muchos aficionados.

“Nosotros como jugadores vamos a respaldar al cuerpo técnico que tengamos, al 1.000. Yo creo que la frustración no va por este inicio del torneo. Tiene un poco más de cola y es normal, pero creo que la responsabilidad es más de nosotros, de cada uno de los jugadores, que tenemos que poner más para poder ganar los partidos en casa”, expresó Michael Barrantes.

Al analizar el papel de la Liga en este arranque, indicó que no ha sido un inicio excelente, pero tampoco lo cataloga como malo, puesto que el equipo se encuentra en el cuarto lugar, con diez unidades, a dos del líder, que es Herediano.

“No me voy a escudar, porque sí ha sido malo y no me estoy contradiciendo, porque no hemos ganado en casa, pero es lo que yo veo. Si en la quinta fecha tuviéramos un arranque malo como para que la gente exprese su frustración, si estuviéramos en el último lugar en la quinta fecha es diferente”.

Dijo que el camerino está a muerte con el cuerpo técnico encabezado por Andrés Carevic, que para él es muy profesional, trabajador y humilde. A su criterio, la responsabilidad es de los jugadores por no ejecutar lo que deben hacer.

La Nación le consultó qué es lo que le está faltando a Alajuelense y dijo que para responder esa pregunta, no le iba a faltar el respeto a nadie, pero diría lo que piensa.

“Creo que nos está faltando más personalidad a cada uno, creo que nos falta la credibilidad en cada potencial que tiene uno, aplicarlo ahí en la cancha. Los cuerpos técnicos a nosotros nos dan directrices, pero en el partido usted es el que tiene que tomar la decisión”.

A partir de eso, considera que cada uno de los integrantes del equipo debe ser más consciente y poner las barbas en remojo, ver qué están haciendo bien, qué hacen regular y qué es lo que han dejado de hacer, porque no les está alcanzando para ganar, principalmente en condición de local.

Dijo que cuando alguien comete un error, si esa persona quiere mejorar, debería ser la primera en saber que se equivocó para a partir de eso, cambiar. Y según él, eso es lo que deben hacer en la Liga.

“Hay que poner las barbas en remojo, de verdad autoanalizarnos y sobre todo ponerlo en práctica el día del partido. Los entrenamientos son buenos y ahí se hacen bien las cosas, la planificación del cuerpo técnico sale a la perfección y aquí en la cancha los que quedamos debiendo somos nosotros”.

Viene un parón por la Selección Nacional y ese espacio podría jugar a favor de Alajuelense. Sin embargo, según Michael Barrantes, tampoco se pueden fiar de eso, porque si no se hace el autoanálisis adecuado, corren el riesgo de que se vuelva contraproducente.

Reiteró que el problema no está en las prácticas. Él es el primero en dar fe de que en esta ocasión no se aplica aquello de que se juega a como se entrena, insistiendo en que el equipo trabaja de muy buena forma.

“Pero si no venís a la cancha, si esa autocrítica no la hacés y no la plasmás en la cancha, yo creo que por más semanas largas que tengamos, vamos a cometer los mismos errores”.

Michael Barrantes cree que en los partidos deben aplicarse más, pero a la vez, creérsela más como jugadores y empezar a ganar como sea en casa, porque no entiende qué es lo que les pasa ahí, recordando que la Liga había registrado un empate 0-0 contra Liberia en el Morera Soto.

Lo que sí tiene muy claro es que el respaldo hacia Andrés Carevic está y es en la cancha donde los futbolistas tienen que demostrarlo.

“Él podrá cometer sus errores en alinear o no alinear, en sistema, en lo que podamos hablar, pero dentro de la cancha somos nosotros los que tenemos que hacer bien lo que él nos dice”.

Si se analiza la plantilla de la Liga, nombre por nombre, el equipo debería jugar mejor de lo que lo hace. Y ese puede ser uno de los motivos por los que el aficionado reacciona de forma temprana exigiéndole a su equipo desde ahora para evitar una decepción más al final.

“Eso genera más frustración, pero obviamente va por la sequía de tal vez mostrar una línea más larga de buenos partidos, de buenos resultados y lógicamente de títulos. Porque aquí la frustración más grande de nuestra afición es que aquí tenemos todo, pero eso no lo gana”.

Así que considera que es hora de que los propios jugadores asuman la responsabilidad que les toca, aceptar cuando se equivocan y no hacen las cosas bien.

“Cuando no estamos respaldando al cuerpo técnico que tengamos al frente de la forma que tenemos que hacerlo y ver qué tenemos que hacer para cambiar sobre todo el rumbo de los partidos en nuestra casa”, insistió.

Debido a los ajustes para abrirle espacio a la Selección Nacional, Alajuelense volverá a jugar el jueves 8 de febrero, adelantando el partido de la jornada 13. Es decir, la Liga recibirá esa noche a Puntarenas FC.

