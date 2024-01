Alajuelense vs. Cartaginés en vivo: Andrés Carevic y Mario García se reencontrarán

Liga Deportiva Alajuelense recibe este domingo 28 de enero al Club Sport Cartaginés, a las 4 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo de Clausura 2024 y que será transmitido por FUTV.

Alajuelense quiere asumir el liderato y el único resultado que le puede deparar ese propósito es conseguir la victoria contra un Cartaginés laborioso y que trata de hacer un buen fútbol con el mexicano Mario García en el banquillo.

En el caso de los rojinegros, este domingo podría darse el estreno del delantero paraguayo Fernando Lesme, quien quedó habilitado desde el viernes anterior, cuando llegó su pase internacional.

La Liga y Cartaginés están llamados a dar un buen espectáculo, máxime que tienen objetivos claros para no ceder terreno en la tabla.

Marco Ureña está teniendo protagonismo con los brumosos y considera que después de batallar con las lesiones, que llegara Mario García fue como caído del cielo para él, porque considera que es un técnico muy bueno.

“Espero en Dios celebrar un gol allá (en el Morera Soto), como en los viejos tiempos y ojalá un partido que es una oportunidad bonita. Alajuelense viene ahí un poco inestable, en sus posiciones, en sus esquemas y es una oportunidad bonita para nosotros ir a sacar los tres puntos”, afirmó Marco Ureña.

Mientras que Carlos Mora considera que este domingo habrá un buen partido: “Hay que ver en qué podemos mejorar y matar la idea de ellos para poder sacar los tres puntos, porque tenemos que seguir sumando y seguir ahí arriba de líderes”.

Joshua Navarro dijo que Alajuelense tiene que hacer valer el Morera Soto y que la consigna para este partido está clara: “Vamos a ir por los tres puntos sí o sí”.

Andrés Carevic y Mario García se conocen bastante bien y este 28 de enero se volverán a encontrar en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. (Mayela López y Rafael Pacheco)

Mario García, el técnico de Cartaginés niega que Alajuelense sea predecible Copiado!

Mario García recordó que Andrés Carevic fue jugador del Atlante cuando él fungía como asistente de ese equipo campeón en el 2008 y que luego dirigió al argentino cuando pasó a ser el entrenador principal en la Primera División también con Atlante. Y solo ese antecedente evidencia que se conocen bien.

Además, será la cuarta vez (primera en Costa Rica) que ellos sostengan un pulso desde el banquillo. El antecedente en México es que Andrés Carevic logró dos triunfos y Mario García uno.

“En México empezó su carrera de entrenador, siempre muy bien, es un orgullo que un jugador de uno se convierta en entrenador exitoso. Tuvo buenos equipos allá en México, como Mineros. Lo estimo mucho y le hablé cuando fue campeón acá, luego luego. Me dio mucho coraje que en México no apareciera esa nota dándole esa importancia, de que un técnico desarrollado en México como él fuera campeón aquí, que no le dieran importancia”.

Según Mario García, eso refleja parte del poco conocimiento que hay en su país tácticamente y aseguró que desde su llegada al fútbol nacional encuentra más contenido táctico y estratégico en los medios de comunicación ticos que en los mexicanos.

“Por eso ni siquiera le dan importancia a logros como triunfar afuera y es un reto otra vez para mí enfrentarlo. Me conoce, ha tenido innovaciones tácticas interesantes y la verdad es un honor enfrentarlo y creo que tiene un equipo muy fuerte, es el referente”, destacó Mario García.

Mario García está contento porque volverá a ver a Andrés Carevic en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Recordó que Cartaginés recientemente jugó contra Saprissa, que es el tricampeón nacional, “pero ahora jugamos contra el referente más internacional que tiene el fútbol de Costa Rica y que se ha preparado para ello”.

“Es el equipo que está en la segunda ronda de la Concachampions, es el equipo que tiene esa responsabilidad de representar dignamente a Costa Rica en su fútbol y que hoy ha montado un equipo para esa exigencia”, opinó.

Añadió que Cartaginés va a la ‘Catedral’ con mucha fe de que les alcance, y si no, deben seguir trabajando, porque hay que poner las cosas en su lugar.

“Va a ser muy padre saludar a Carevic, no le he hablado acá porque perdí el contacto y además estaba muy lejos y la verdad no he podido ni respirar y me da mucho gusto no poder respirar, porque he estado aquí metido ayudando al equipo”.

Además, aunque algunas personas tienen a cuestionar a Andrés Carevic tachándolo de predecible, Mario García asegura que él piensa que la situación es “al revés”, luego de analizar los partidos de Alajuelense.

“Yo encuentro situaciones tácticas muy interesantes”, citó, para poner de ejemplo la estructura del Real Madrid, que tiene automatizada su manera de jugar y gana.

“Predecible es manejar algo con lo que ganas casi constantemente... Lo importante del fútbol es que aún sabiendo cómo juegas, tengas tal capacidad, tal flexibilidad de ser totalmente indescifrable en la acción. Eso es difícil de conseguir, pero es parte de... Porque lo otro se llama desorden y he visto equipos solo corren. El desorden te puede hacer ganar partidos, pero nunca te va a llevar a trascender.

”Yo no he visto un equipo campeón desordenado y entiendo el desorden ordenado, que eso se trabaja. Alajuelense no es predecible, es un equipo con buenos jugadores, que tiene movimientos tácticos interesantes y que nos debe llevar a Cartaginés a nuestra mejor versión”.

Andrés Crevic sobre Mario García: ‘Le gusta que sus equipos sean intensos’ Copiado!

“A Mario lo conozco, es una persona muy trabajadora, con un modelo de juego muy identificado, muy marcado, le gusta que sus equipos sean intensos, que corren y juegan con mucha intensidad y esperamos un partido difícil el domingo en casa.

”Tienen buenos jugadores, ha empatado, ha ganado y está peleando arriba. Nosotros con seriedad y respeto, pero tenemos que jugar un partido con mucha exigencia, con mucha intensidad, plantearlo bien para ganarlo”, expresó Andrés Carevic en alusión a enfrentarse de nuevo a Mario García, el técnico de Cartaginés.

Andrés Carevic afirma que ganar la fase regular es prioridad para Alajuelense

Alajuelense anuncia el partido contra Cartaginés Copiado!

🦁 ¡HOY JUEGA LA LIGA! 🦁



🏆 Jornada 5 / Clausura 24'

🆚 CSC

🕒 4:00pm

🏟 Est. Morera Soto

📺 FUTV

🎟️ https://t.co/QL2F6JoQBi



Presentado por: Trio Balance #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/5o9r3VdVYa — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 28, 2024

¡Los juegos a las 4:00pm en el Morera! > 🌞 🌆 🏟️ 😍



Nos vemos este domingo familia Liguista. 👋🏽



🎟️ https://t.co/QL2F6JoQBi #VamosLeones pic.twitter.com/zKRqx4aqkW — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 27, 2024

Cartaginés anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

Precio de las entradas para el partido entre Alajuelense y Cartaginés Copiado!

Las entradas pueden adquirirse a través de boleterialaliga.com, pero a partir de la 1 p. m. también podrá comprarlas en las propias boleterías del Estadio Alejandro Morera Soto.

El ingreso de aficionados a la ‘Catedral’ será desde las 2 p. m.

Ya a la venta las entradas para el juego 🆚 Cartaginés este domingo a las 4:00pm en el Alejandro Morera Soto.



🔗 https://t.co/QL2F6JoQBi#VamosLeones#ManudoHastaLaMuerte pic.twitter.com/bKCX8gxLmQ — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 24, 2024

Vistazo a la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2024 Copiado!

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.