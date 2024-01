Alajuelense ratifica respaldo total a Andrés Carevic en medio de la tensión

Andrés Carevic no se mueve como técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Esa es la posición de la Junta Directiva del club y también es el sentir de los jugadores.

Es apenas la quinta fecha del Torneo de Clausura y la exigencia del aficionado rojinegro ahora se siente más, al punto de que tras la derrota contra Cartaginés en el Estadio Alejandro Morera Soto por 0-1, el liguismo gritó con fuerza: “Fuera Carevic”.

Para acabar los rumores en medio de la tensión, el directivo Federico Calderón salió a atender los medios de comunicación y expresó que esa derrota en casa jamás es el resultado que esperaban, pero que Cartaginés jugó muy bien y que la Liga salió en busca de la victoria, que no consiguió.

“Creemos que los cambios que hizo nuestro cuerpo técnico fueron muy acertados e incrementaron el volumen de juego, el volumen ofensivo, pero la bola no entró y el fútbol es del que hace el gol y aprovecha las oportunidades. La derrota no estaba pronosticada”, apuntó Federico Calderón.

Dijo que es claro que el liguista está deseoso de títulos y que eso es muy entendible.

“El torneo pasado logramos dos de tres, nos faltó el título nacional, claro que hay frustración en todo nivel de la institución, no solo en la afición, también nosotros, porque la Junta Directiva trabaja para traer títulos en todos los equipos y el equipo mayor masculino no alcanza el campeonato nacional desde hace tres años y tenemos presión”.

Por eso, considera que la presión se entiende. En este partido en específico, el Estadio Alejandro Morera Soto estuvo casi lleno y es gente que quería regresar a su casa viendo a la Liga alcanzando el liderato en ese partido, cosa que no pasó.

“Es entendible que salgan frustrados y molestos, porque no metimos el gol, no empatamos y salimos con una derrota”.

Federico Calderón considera que lo más fácil es pedir la cabeza de un técnico, pero fue enfático en que Andrés Carevic presentó a la Junta Directiva un plan de trabajo como siempre lo ha hecho, de manera ordenada y estructurada.

“Está probando sistemas de juego nuevos. Hemos sufrido un cambio táctico, salieron algunos jugadores de la institución que hacen variar el esquema del profesor Carevic, pero estamos a dos puntos del liderato”.

La Liga desaprovechó la oportunidad de montarse líder en esta jornada, pero según el directivo, eso no es responsabilidad exclusiva del técnico, porque los jugadores están trabajando duro para cerrar la fase regular en ese codiciado primer lugar que quieren todos los equipos.

“La continuidad de Andrés no está bajo discusión, él y su cuerpo técnico están haciendo un buen trabajo. Entendemos la molestia de la afición, todos salimos frustrados de ver que tuvimos muchas para empatar e incluso para ganar y al final no entró la bola, pero no es un tema de decir saquen al técnico y quien viene va a tener la varita mágica”.

Insistió en que el cuerpo técnico hace un trabajo muy bueno, digno de una institución como Alajuelense.

“Los cambios que hizo fueron oportunos. Si hubiesen sido al minuto 85, uno dice que se le salió el partido de control, pero en el medio tiempo hizo un cambio que funcionó. Entró Joshua Navarro y generó volumen ofensivo”.

Después de eso, expresó que Alajuelense tuvo a Cartaginés encimado, pero es fútbol y los brumosos se vieron ordenados y administró el juego tras su gol.

“Las modificaciones durante el juego con las circunstancias que se dan son oportunas. Esto es fútbol, es un juego, pero no simplemente deben rodar cabezas y que hay que cambiar al técnico. Jamás, para nada”, recalcó Federico Calderón.

En cuanto a los jugadores que no tienen tanta participación como Leonardo Menjívar que no lo usan, o Diego Campos y Kevin Cabezas, Federico Calderón señaló que la Liga tiene sistemas de juego definidos y que los futbolistas tienen que aprenderlos para las diferentes circunstancias.

“Hay jugadores que tal vez no han trabajado estos sistemas en el pasado, en sus equipos y les puede tomar un poquito de tiempo engancharse en los sistemas de juego, pero ellos trabajan con el resto de jugadores para conocerlo y aportar, porque el fútbol no es nada más de agarrar una pelota, correr y patear”.

Reiteró que la afición está molesta, pero que no es un tema de que sacando al cuerpo técnico todo va a mejorar y volvió a defender lo que fue el partido en sí.

“El equipo se esforzó, los cambios tácticamente funcionaron porque aumentamos el volumen de juego y el fútbol es de meter goles y no los metimos. Generamos, generamos y no metimos goles.

”¿Qué les podemos pedir a los aficionados? Necesitamos estar unidos y necesitamos no crear crisis donde no hay. Estamos a dos puntos del primer lugar, estamos en zona de clasificación y hay mucho camino por recorrer”, recalcó.

El directivo insistió en que hay partidos buenos y partidos feos, pero la misma presión hace que un traspié de la Liga se dimensione más.

“Cuando la Liga tropieza es caos y aquí no hay caos, aquí hay trabajo, hay compromiso de jugadores, de cuerpo técnico, de una institución para que logremos objetivos. Estamos en la jornada cinco, queda camino y el equipo se ve muy bien cuando juega, cuando se entiende, cuando conecta, pero hay partidos donde no somos efectivos”.