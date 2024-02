Leonardo Menjívar le hace promesa a la afición de Alajuelense antes de irse

Leonardo Menjívar se fue de Liga Deportiva Alajuelense, pero está convencido de que regresará pronto a las filas rojinegras y así se lo prometió a la afición manuda: “En cinco meses nos vamos a volver a ver”.

El volante salvadoreño, que jugó unos minutos en el amistoso contra la Selección de Costa Rica, declaró que está feliz con irse a préstamo al Alianza de su país, pero también dijo que durante este tiempo se sintió de la misma manera en la Liga.

“Me trataron de la mejor manera, yo no me puedo quejar de eso, soy un león más y lastimosamente no tenía mucha participación, pero yo respeto eso como jugador. No soy un jugador que pone mala cara o reclama nada más. La verdad respeto las decisiones técnicas y otras decisiones”, expresó Leonardo Menjívar el viernes, cuando atendió a Columbia en zona mixta.

Ahora regresa a El Salvador en busca de un segundo aire, sumar minutos y agarrar confianza. Expresó que cualquier futbolista lo que siempre quiere es jugar y está seguro de que cuando entró a la cancha, lo hizo de la mejor manera.

“Más allá de eso, las decisiones técnicas obviamente se respetan, sé que el profe lo hace por el bien del equipo y yo comprendo eso. Yo ahora voy a El Salvador a un equipo grande también, como es Alianza. Estoy muy feliz de estar ahí, llegaré el domingo y a sumarme a las filas de Alianza”.

Sobre aquel video polémico de un podcast en el que participó y del que se viralizó un extracto en el que parecía enviarle un mensaje a Andrés Carevic, al decir que esperaba que ahora sí lo pusieran a jugar porque había hecho pretemporada, Leonardo Menjívar no cree que lo afectara, pero hizo una aclaración.

“La verdad ese video obviamente se salió de contexto, en esa entrevista los periodistas y en las redes sociales cortaron el video. Yo antes había hablado del profe, había hablado bien y cortaron esa parte, que ni fue tan así y la sacaron de contexto. Yo tengo un respeto hacia la institución y hacia el profe”, aseguró.

También dijo que él es una persona que siempre respeta a los demás y máxime a profesionales como Andrés Carevic, o a una institución como Liga Deportiva Alajuelense.

“Nada que ver que por el video no estaba jugando, creo que son más decisiones técnicas o futbolísticas, pero no, nada que ver”.

Leonardo Menjívar siempre se ha sentido respaldado por los aficionados de la Liga y se siente agradecido por ese apoyo que le dieron siempre.

“Aquí me sentía muy feliz porque me apoyaban, me querían y yo les agradezco, les mando un fuerte abrazo y en cinco meses nos vamos a volver a ver”, finalizó el futbolista que tiene un año más de contrato con Alajuelense.

En lo que va de este 2024, Leonardo Menjívar solo tuvo participación con la Liga en los 90 Minutos por la Vida.

Mientras que en el semestre anterior, tomando en cuenta el Apertura 2023, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana de Concacaf, el futbolista salvadoreño registró 150 minutos en cancha, repartidos en ocho partidos.