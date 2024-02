Joel Campbell: ‘Estoy encantado en Alajuelense, es una decisión que tomaría una y 1.000 veces’

Joel Campbell era la única persona que podía ponerle freno a las especulaciones desatadas luego de que el seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, afirmó que el futbolista estaba triste.

Después del triunfo de la Selección de Costa Rica por 2-0 con goles de Jostin Daly y Aarón Suárez, Joel Campbell pasó por zona mixta y respondió la pregunta que era evidente que los medios de comunicación le harían.

¿Está bien? ¿Se siente bien? ¿Está feliz Joel Campbell? “Sí, yo estoy feliz. Somos seres humanos y no siempre se puede estar feliz, pero tampoco puedo ser un malagradecido con Dios, porque me ha dado muchísimas bendiciones, me da el don de poder jugar al fútbol y que mi familia me vea jugando con la Selección, de estar con salud, de poder caminar y de poder ver”, respondió.

Añadió que ante todo eso, es un privilegiado y “por eso triste nunca voy a estar”, pero que es un ser humano y no siempre puede estar bien, o contento y es parte de la vida.

“Hoy nos levantamos tristes, mañana felices y hay que seguir hacia adelante”, citó.

Pero ante esa respuesta, persistía la duda, de si está tranquilo y disfrutando en Liga Deportiva Alajuelense, o no.

“Estoy encantado de estar en Alajuelense, es una decisión que tomaría una y mil veces y nunca me arrepentiré. Estoy muy contento. Yo sabía que me iban a preguntar eso, porque han especulado de si estoy triste en la Liga y jamás, estoy sumamente contento, estoy sumamente feliz con la afición como me han tratado y con la institución. Joel sigue feliz y sigue para adelante siempre”.

Al consultársele si le incomodó lo que expuso Gustavo Alfaro, indicó que jamás, porque al final es lo que él ve, es su percepción.

“Yo hablé con él y no tiene nada de malo si un día uno anda triste. Por mi forma de ser, el día que ande triste se expresa más porque soy más jovial, más amigable y si no estoy bien se nota mucho, pero es normal. Tampoco hay que hacer un burumbún, somos seres humanos y no siempre vamos a estar contentos. Estoy feliz, estoy con salud”, mencionó Joel Campbell.