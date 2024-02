Joel Campbell acepta la banca y asegura que hasta en las gradas estaría para la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro lo anunció previo al partido contra El Salvador. El estratega vio a Joel Campbell en sus juegos con Alajuelense cabizbajo, triste. Lo notó que no disfrutaba el juego, ante esto el timonel prefirió contra El Salvador utilizarlo como variante.

Joel no dejó atrás su papel de líder y aunque no estaba en el campo sí habló mucho con jugadores juveniles, de hecho cuando sus compañeros salieron al terreno de juego, tanto al inicio como en el entretiempo, el jugador manudo se puso en el inicio del túnel para felicitar a cada uno de los futbolistas.

Las declaraciones de Alfaro que dieron a conocer lo que se vive con Campbell fueron las siguientes.

“Lo primero que le dije cuando llegué fue: ‘perdiste la alegría, estás triste, veo que no estás disfrutando’ y me dio las razones que son válidas, pero le dije ‘sos inteligente, sos un chico que piensa y tienes que conectarte en tu club y en la Selección cuando vengas acá desde otro lugar porque tu voz es importante, porque jugaste mundiales y tenés jerarquía y más allá que no estés en plenitud, vamos a buscar la mejor versión de Joel”. sentenció.

Joel en la segunda parte comenzó desde el primer minuto haciendo movimientos de calentamiento, pero fue hasta el minuto 63 cuando Alfaro decidió incluirlo en el campo.

La entrada de Nathaniel fue ovacionada por todo el estadio, el jugador respondió con un agradecimiento a la gradería y se colocó la banda de capitán.

Joel entró entonado al juego, el artillero enfrentó adversarios, quitó marcas y se asoció con jugadores como Aarón Suárez, Warren Madrigal y Jefferson Brenes para crear dos ocasiones para marcar.

El número ‘12′ en el cierre pasó desapercibido, sobre todo porque El Salvador se lanzó sobre Costa Rica y le quitó el juego. También afectó el desempeño que la Selección terminó el encuentro con un equipo prácticamente nuevo, ya que hizo ocho cambios.

Sobre su suplencia, Campbell recalcó que fue una decisión técnica.

“Lo importante es que la Selección Nacional juegue, disfrute, yo siempre estaré para la Selección así sea de banca, titular o desde la grada, porque siempre ha sido mi prioridad. Yo siempre he puesto la Selección antes que mi persona y así seguirá siendo”, recalcó.

Por último, el manudo expresó que era muy importante sumar una victoria frente a El Salvador para retomar confianza de cara al partido contra Honduras en el mes de marzo, cuando la Selección enfrente una final para acceder a la Copa América 2024.

“Vamos poco a poco, intentando agarrar la forma a lo que quiere el profe. Hicimos un partido correcto, siento que podemos crecer más como equipo, ahora ganar es importante para lo que sigue”, concluyó.

Joel no sonrió del todo, pero al menos demostró nuevamente buen fútbol e intentó marcar diferencia y liderar a una selección con muchos experimentos.