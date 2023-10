A Mauricio Wright no lo amedrenta ni Saprissa para cambiar su filosofía con Cartaginés

Algunos lo tildarán de atrevido por su propuesta con Cartaginés, otros de ‘kamikaze’ al utilizar hasta seis jugadores de carácter ofensivo y no recurrir a contenciones clásicos. Sin embargo, para Mauricio Wright se trata de la filosofía de juego que más le gusta y deja ver que nada lo amedrenta para cambiar; ni siquiera Saprissa.

Wright considera que los brumosos tienen lo necesario para jugarle de tú a tú a cualquiera y en especial a adversarios como la S, Alajuelense y Herediano. Es por esto que no cambiará su propuesta y menos que ante el Monstruo tienen la posibilidad de llegar el liderato (sábado, 5 p. m.). Eso sí, deberá realizar un ajuste ante la ausencia casi confirmada de Kenneth Cerdas por lesión.

El nuevo timonel de los centenarios sí admite estar preocupado por el equilibrio. Por más que su equipo marcó ocho goles en los dos juegos que tienen con él al frente, recibió tres. Los tibaseños tienen mucho más peso que Puntarenas y San Carlos, pero Mauricio quiere medir fuerzas, sin escatimar en ofender.

No ha escatimado en ataque. ¿Va a mantener su idea agresiva ante Saprissa y saldrá a jugar lanzado al frente, sin importar el rival?

- Claro que sí. Nosotros no podemos modificar nuestro accionar y nuestro pensamiento, porque sino, nos confundimos. Tenemos que jugar igual y para eso vimos el video, analizamos las fortalezas del Saprissa y estamos muy claros con lo que queremos hacer.

”Estamos tratando de consolidar nuestra idea y no la vamos a dejar de lado, porque nos ha dado resultados. No soy cambiante, no tengo dos discursos y menos soy de los que entreno una cosa y hago otra en los partidos. Algunas veces sale todo muy bien y en otras no, pero nuestra intención siempre es ir hacia adelante, porque tenemos jugadores de peso para hacerlo y una ofensiva de nivel para pelear de tú a tú”.

Mauricio Wright llegó al Cartaginés en sustitución de Paulo César Wanchope. En dos partidos al frente suma dos ganes, ocho goles marcados y tres en contra.

¿Realizará cambios con jugadores menos ofensivos al ser Saprissa el rival?

- Puede haber variantes ante Saprissa, pero más que todo si es que no contamos con Kenneth Cerdas (lesión de rodilla). Sin embargo, si pongo a un contención clásico, igual debe tocar área también y acostumbrarse a que no solo debe realizar acciones defensivas, sino que tiene que romper e ir al ataque.

Cartaginés viene de marcar 12 goles en sus últimos tres partidos del torneo nacional, ocho con usted como técnico. ¿Su equipo es mucho más fuerte en ofensiva que en otras áreas?

- Marcar 12 goles en tres partidos es una estadística muy buena. Esperamos mantener esto, pero solo el juego nos dirá cómo vamos a estar y si tenemos la capacidad de anotar. Reitero, la tarea no será sencilla, pero nosotros nos enfocamos en lo que podemos controlar de nuestra parte y también en ser muy ordenados atrás.

Cartaginés no ha podido con los otros aspirantes al título. ¿Qué tanta urgencia palpa en sus jugadores por ganarle a rivales como Saprissa, Alajuelense y Herediano?

- Cartaginés ya le ha ganado a esos equipos en otras oportunidades y si no se ha venido dando, esperemos cambiar esto ante Saprissa. Va a ser una tarea muy brava, pero como grupo nos ponemos ese objetivo.

¿Motiva o presiona más el enfrentar a Saprissa y que de por medio esté la posibilidad de ser líder?

- Es más motivación, porque la presión es cuando se disputan otras cosas. Sabemos lo que es Saprissa y lo que viene haciendo, pero nosotros estamos consolidando una idea, estamos fuertes y esperamos estar a la altura de este partido.

¿Cómo toma este partido y qué tan clave es ganar?

- Es un juego importante. Si queremos clasificar y si apuntamos a ser campeones, debemos ganarle a Saprissa, Herediano y Alajuelense. Hay que medir fuerza con fuerza, para ver cómo estamos.

”Vamos a tener a un rival muy calificado, que por algo es bicampeón y está de líder, pero debemos salir como este equipo sabe. Reitero, un club que aspira a clasificar y pelear el título debe ganarle a estos tres clubes en todo momento”.

¿Cómo está Kenneth Cerdas y el resto de lesionados?

- Lo de Cerdas lo estamos valorando, pero por dicha no es una rotura de ligamentos, como se llegó a pensar. Veremos si el tiempo le da para estar a él y a otros compañeros que estaban bajo valoración.

”En el caso de Carlos Barahona, también está bajo análisis por el tema de su codo (luxación). En lo que respecta a José Gabriel Vargas, está más cerda de volver, pero le falta, y Bernald Alfaro está más lejos”.

¿Cómo puede hacer para reducir las intermitencias que se le ven a su equipo?

- En el fútbol en general, todos los equipos del mundo son intermitentes. Es muy difícil encontrar a un equipo que pueda mantenerse por los 90 minutos y menos que domine el balón el 100% del tiempo. Debemos estar preparados para contrarrestar lo que Saprissa están planeando, no sufrir mucho y ser equilibrados.

¿Cuánto se basa su análisis en si Mariano Torres será titular o no?

- Igual, Saprissa siempre es un equipo fuerte y va a tratar de hacer su juego. No se puede negar que ellos con Mariano ganan mucho, pero debemos estar preparados para los dos escenarios.