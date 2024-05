Keysher Fuller revela que pasó noches sin dormir por falta de oportunidades en Herediano

Mundialista con la Selección Nacional en Qatar 2022, marcó el gol de la victoria contra Japón, pero en Herediano está en el olvido.

Pasan los juegos y el lateral Keysher Fuller no aparece en la formación florense. Incluso, según las estadísticas de la Unafut, en el presente campeonato, solo ha jugado 60 minutos de los 1.890 que ha disputado el cuadro rojiamarillo.

Fuller conversó con la prensa previo al partido de vuelta de la semifinal entre Herediano y Alajuelense y reconoció que no la ha pasado bien sin jugar.

“Me ha costado mucho porque me gusta competir, me gusta jugar, soy muy competitivo. He tenido noches sin dormir, o he dormido poco, pensando en eso, que no juego”, dijo Fuller.

Keysher termina contrato con Herediano al finalizar el torneo y dejó claro que busca jugar, tener continuidad en el terreno de juego.

“He estado en conversaciones, pero no hemos llegado a un acuerdo, porque a mí me gusta jugar y competir. Me gustaría quedarme y competir, pero si no es así, tendría que buscar opción en otro lado”, opinó el futbolista.

Fuller no quiso referirse a los motivos que lo tienen sin jugar en el cuadro rojiamarillo e indicó que pone todo en manos de Dios para que el futuro sea lo mejor para él.

“Ya es el segundo torneo en que posiblemente he jugado cinco o seis partidos y me cuesta. Me ha dolido mucho porque sé lo que puedo dar y lo que le he dado al club”, resaltó Fuller.

Keysher Fuller fue mundialista con Costa Rica en Qatar 2022, pero en el torneo solo ha jugado 60 minutos. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Fuller comentó que posee muy buena relación con Jafet Soto y que lo mejor es esperar a que termine el campeonato para saber si sigue o no en Herediano. Respecto a si tiene algún inconveniente con Héctor Altamirano, técnico florense, el lateral indicó que todo está bien y que el timonel lo conoce muy bien y sabe lo que puede dar, porque lo vio en la Selección cuando estuvo como asistente de Gustavo Matosas.

Respecto a la semifinal contra Alajuelense, Fuller destacó que el grupo trabajó muy bien y espera remontar y lograr avanzar a la final de la segunda fase.