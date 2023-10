¿Por qué Marcel Hernández se ve tan diferente con Mauricio Wright?

Apenas tiene dos partidos al mando de Mauricio Wright, pero nadie puede negar que esta versión de Marcel Hernández es muy diferente a la que se vio con Paulo César Wanchope, en el mismo Cartaginés de este Torneo de Apertura 2023.

El atacante de Cartaginés Marcel Hernández (izquierda) tiene cuatro goles en el Torneo de Apertura 2023 en 12 partidos disputados, ocho como titular. (PerfilesDelFutbol.com)

¿Por qué Marcel es otro con el nuevo entrenador?

Antes de explicar qué es lo que pasa, comparemos los números del Apertura 2023, para que quede más claro que algo cambió:

Con Wanchope: 10 partidos jugados, seis titular, solo en dos completó los 90 minutos y apenas sumó tres goles y una asistencia.

Con Wright: dos partidos jugados, en ambos titular y completó los 90 minutos. Anotó en una ocasión y dio tres asistencias.

Marcel fue operado de su rodilla izquierda en la pretemporada y le costó el inicio, pero luego estuvo al 100%. Ahora sí, pasemos a las razones que explican los números de tendencias tan distintas:

- Wright utiliza a dos delanteros, lo que genera que la atención no se centre solo en el cubano, sino que los defensas deben preocuparse por dos. Con Chope, Marcel nunca jugó con otro atacante de inicio, en el presente certamen.

- Wright le da la libertad a Hernández para que se mueva por todo el frente de la ofensiva, baje a la zona media, se asocie con sus compañeros y construya juego como un “10″, lo que le complica a los adversarios referenciarlo. Con Paulo César solo fue utilizado como “9″ y del área no se movía.

- Wright no ha usado contenciones naturales en sus dos partidos, sino que apuesta por Dylan Flores y Kenneth Cerdas en el centro, lo que se traduce en una propuesta más ofensiva (aunque quizás también vulnerable) y el equipo genera más ocasiones. Wanchope colocaba como recuperador a Christian Martínez y como mixto a Douglas López, quienes realizan otras funciones.

Wright quiere potenciar a Marcel y la ofensiva

Mauricio Wright apenas si acumula 10 entrenamientos con Cartaginés, pero desde que llegó expuso que busca potenciar a un equipo ofensivo y explotar a figuras como Marcel Hernández, Jeikel Venegas y Allen Guevara.

En dos partidos con Wright, los brumosos marcaron ocho goles y recibieron tres. Jeikel Venegas y Jossimar Pemberton anotaron dos veces, mientras que Marcel, Guevara, Dylan Flores y Jostin Daly convirtieron uno. Esto tiene muy complacido al técnico.

“Queremos ser un equipo agresivo, competitivo y devolverle a este club la alegría de ir hacia adelante. Si tenemos la pelota y jugamos bien al fútbol, no nos vamos a tener que preocupar tanto por quitar el balón. En el caso de Marcel, es impredecible, porque te puede aparecer con un gol o te da tres asistencias. Además, te filtra balones, inquieta al rival y es muy completo”, dijo el timonel.

En lo que respecta a Hernández, se mostró feliz por superar los 100 goles con los blanquiazules y por ir en un nivel ascendente en la presente campaña.

“Pareciera fácil marcar 101 goles en cuatro años, pero no. Estoy muy contento, porque el grupo me necesita, y me respaldan muchísimo, mientras que la directiva siempre me da la confianza y el cuerpo técnico ahora... Vine de 10 a Costa Rica, pero acá me visualizaron solo como goleador y la verdad que me encanta asistir”, comentó el delantero.