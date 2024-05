Jewisson Bennette: ‘En Grecia no me pagaban, reclamé y me enviaron a la gradería’

El futbolista costarricense Jewisson Bennett se encuentra de vacaciones en Costa Rica tras su paso por el Aris Salónica de Grecia, donde vivió una experiencia para nada agradable.

Bennett, quien pertenece al Sunderland de Inglaterra, aseguró que regresa a Londres para unirse al club luego de la mala experiencia en el Aris, como él la calificó.

“Tuve problemas con el equipo porque no me pagaban. Reclamé y dejaron de tomarme en cuenta. Además, tuve pequeñas lesiones, pero ya gracias a Dios terminé ahí y vuelvo al Sunderland”, dijo Jewisson al referirse a las razones por las que jugó poco con el Aris.

Jewisson Bennette estuvo a préstamo en el Aris de Grecia por seis meses. Para él fue una mala experiencia. "Estaba deseando salir de ahí", dijo el delantero. Foto: Instagram.

Jewisson, quien estuvo presente en el Estadio Carlos Alvarado observando la semifinal entre Herediano y Alajuelense, añadió que vuelve a Inglaterra a hacer pretemporada con el Sunderland y ya verá si se queda o nuevamente debe salir a préstamo.

“Prácticamente me sucedió lo mismo que a Matarrita (Rónald), le debían demasiado dinero. Estoy en una situación muy similar y espero resolver eso para arrancar la temporada con todo. Uno ve que Grecia no es un buen lugar para ir, futbolísticamente y económicamente no te van a ayudar. Tienen el dinero, pero al final hacen que los futbolistas jueguen gratis y si uno reclama el salario, no juega más”, expresó Bennette.

Jewisson añadió que no le cumplieron nada de lo ofrecido cuando firmó con el Aris.

“Reclamé y me mandaron a la gradería, me fallaron con todo. Quedaron en darme casa y carro y no me dieron ninguna de las dos. Tuve que sacar de mis ahorros para poder tener mis cosas allá”, manifestó.

Jewisson reconoció que tomó una mala decisión al irse a Grecia. Según comentó, quería jugar en un primer equipo para estar en la órbita de Selección Nacional, pero por la desesperación tomó una mala decisión.

“Yo estaba deseando terminar mi temporada ahí para volver a Sunderland, donde nunca tuve problemas en lo económico. Fue complicado estar en Grecia, muchas veces me dejaron solo. Se me presentaron problemas con las tarjetas y no me tendieron la mano. Fue una experiencia muy mala y no volvería a un sitio como ese”, señaló Bennett, a quien le quedan dos años de contrato con el Sunderland, con el que arranca la pretemporada en el mes de julio.