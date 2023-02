Proyectos legislativos que amenazan a niños y jóvenes

Como si no fueran ya suficientes las adversas situaciones que afrontan los niños, adolescentes y jóvenes, los diputados proponen proyectos de ley que son atentados directos contra ellos, pero no aprueban los protectores.

Pareciera que en la agenda legislativa no existen la exclusión escolar, el apagón educativo, los homicidios de menores de edad, suicidios, reclutamiento de jóvenes sin oportunidades por el narco, sicariato, incremento en el consumo de todo tipo de drogas —incluido el alcohol—, aumento de contagios de enfermedades de transmisión sexual, obesidad y sus consecuentes enfermedades crónicas no transmisibles.

El panorama nos escupe en la cara que como sociedad dejamos morir a los jóvenes y estamos atentando contra el presente y futuro bienestar de un considerable número de los que sobreviven. El descuido e invisibilización de lo anterior es causa de las condiciones actuales. Un grupo significativo de adolescentes viven esta etapa de su vida en condiciones precarias y empiezan enfermos la adultez.

Ejemplos de los proyectos son, en primer lugar, correr el riesgo de incentivar el consumo de alcohol al aprobar la propaganda en actividades deportivas, cuyo público meta son los jóvenes, es decir, la población más vulnerable y proclive a la adicción, como lo prueban múltiples y sólidos reportes científicos.

La Sala Constitucional rechazó en el pasado un proyecto similar para proteger el interés superior de las personas menores de edad; sin embargo, increíblemente, los legisladores buscan una salida para revivir la propuesta sin medir el costo-beneficio.

En segundo lugar, y a pesar de las mayoritarias y contundentes razones de expertos e instituciones en contra de la redacción del proyecto a favor de la marihuana recreativa, legisladores hacen oídos sordos y, temerariamente, están dispuestos a abrir la puerta a marihuana de elevado contenido de THC, como la colombiana y jamaiquina, con gran potencial adictivo entre la población joven.

En tercer lugar, y no obstante la existencia de una eficaz ley antitabaco, no dejan de aparecer iniciativas que buscan debilitarla, como las dificultades que enfrenta el proyecto para obligar a un etiquetado neutro de las cajetillas de cigarrillos y en la creación de comisiones reguladoras del tabaco se incorpora a los productores, a pesar del evidente conflicto de intereses.

La lista no se agota aquí, pero voy a finalizar llamando la atención sobre un proyecto de ley necesario y urgente, dada la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias), que si se aprueba forzará a las empresas a etiquetar en la parte frontal de sus productos advertencias sobre el riesgo para la salud del consumo de alimentos procesados con alto contenido de azúcar refinada y grasas saturadas, y de bebidas no alcohólicas. El expediente recorre un tortuoso camino legislativo en contraste con los dos primeros mencionados: la publicidad del alcohol en el deporte y la marihuana recreativa.

Inmersos en un entramado social debilitado que perjudica a familias y comunidades se espera una respuesta estatal protectora, y en esto el papel que desempeña el Poder Legislativo es primordial.

morabecr@gmail.com

Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador y director durante 30 años de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños. Siga a Alberto Morales en Facebook.