Editorial: Salto al vacío del PLN

La verdad de lo sucedido con el video del “salto al vacío” comienza a aclararse y el panorama es mucho peor que las primeras impresiones en las semanas previas a la segunda ronda electoral. Inicialmente, la indignación se centró en la grosera falta de sensibilidad frente a la tragedia del suicidio. Esto bastó para que el Partido Liberación Nacional (PLN) intentara distanciarse del anuncio y creara una nebulosa en torno a su producción.

Las explicaciones nunca parecieron sinceras, pero la comparecencia del actor y productor audiovisual Eloy Mora, de la empresa El Drim Tim, ante la comisión legislativa investigadora del financiamiento electoral, no deja duda de la distancia entre la verdad y las explicaciones ofrecidas al país en aquel momento y aun después de las elecciones. El video, reiteró Mora, fue para la campaña del PLN y su enlace para producirlo fue el publicista Giovanni Bulgarelli, redactor de los guiones.

A la repulsiva insensibilidad del video se suman, entonces, el encubrimiento y la falsedad. El equipo de campaña del PLN —incluida la jefa de la operación, Alicia Fournier— y el candidato José María Figueres afirmaron en varias oportunidades que el video no era un producto propio, sino de terceros cuyo ofrecimiento fue rechazado. Esa versión contrasta radicalmente con la expresada por Mora este lunes, 12 de diciembre, ante los diputados.

El productor audiovisual ya había revelado los principales detalles de su testimonio. El 3 de junio del 2022, La Nación informó de que dijo haber recibido una llamada de Fournier para pedirle silencio. Este lunes, bajo juramento, amplió la versión para incluir la llamada de Figueres con el mismo propósito. Las dos conversaciones, afirmó, tenían la intención de ejercer coacción para asegurar su silencio con un discurso “pasivo-agresivo” que también incluyó frases tranquilizantes, como “estamos con vos”.

La intención de las llamadas, si procuraban intimidar o tranquilizar al productor audiovisual, podría ser objeto de polémica, pero la petición de silencio no deja duda del involucramiento de la campaña con el video. Si la explicación ofrecida en aquel momento hubiera sido cierta, las llamadas habrían tenido el propósito de exigir a Mora confirmar la verdad pregonada ante el electorado, no guardar silencio.

A la horrible insensibilidad del anuncio se suman, entonces, el encubrimiento y la falsedad. Pero las declaraciones de Mora este lunes, por primera vez dadas bajo juramento, apuntan a la probabilidad de un financiamiento paralelo a la campaña. El pago no aparece en los informes del partido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según reiteró en el mismo foro, poco antes del testimonio de Mora, el ex secretario general liberacionista Gustavo Viales. De acuerdo con Mora, lo recibió días después de la producción en las cuentas de la agencia El Drim Tim, proveniente de otra, del dirigente liberacionista Moisés Fachler, quien niega haber hecho el depósito.

El productor también asegura haber demorado, a propósito, la entrega de la información solicitada por el TSE para investigar el financiamiento del video. Los datos fueron remitidos después de las elecciones para no afectar al cliente. La falsedad, el encubrimiento, el financiamiento no reportado y hasta la obstrucción de las pesquisas del TSE empujan al segundo plano la inicial ofensa del contenido insensible. El TSE y el Ministerio Público deben tomar nota para completar el esclarecimiento del caso.

Desde hace demasiado tiempo no ha habido una elección sin manejos financieros irregulares. En el futuro tampoco la habrá si las autoridades no insisten en sentar las responsabilidades cuantas veces sea necesario. La pérdida de confianza en el sistema electoral, base de la institucionalidad democrática, es un daño grave que no debe permanecer impune.

