Video de ‘salto al vacío’ fue una donación ilegal al PLN, presume el TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presume que el polémico video de la campaña electoral, conocido como “salto al vacío”, en el que personas se lanzan desde un edificio como parte de una crítica al entonces candidato presidencial, Rodrigo Chaves Robles, fue una donación ilegal al Partido Liberación Nacional (PLN), de previo a la segunda ronda del 3 de abril.

Así se lo hizo saber el TSE a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 10 de octubre, en un informe con los hallazgos de una investigación preliminar efectuada por el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y del cual La Nación tiene una copia.

Con base en más de una docena de solicitudes de información, el TSE concluyó “en grado presuntivo” que la sociedad anónima Profeso, cuyo presidente es el abogado, exdiplomático y exmagistrado suplente Moisés Fachler Grunspan, fue la que pagó la producción del video a la empresa El Drim Tim S. A., como una contribución a la campaña del entonces candidato presidencial del PLN, José María Figueres Olsen.

El Código Electoral prohíbe que persona jurídicas o extranjeras hagan contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político y sanciona ese delito, en su artículo 274, con penas de dos a cuatro años de cárcel.

El órgano electoral llegó a su conclusión a partir de las declaraciones de Eloy Mora y Karina Conejo, los propietarios de El Drim Tim S. A., y de Marcos Blanco, el representante de la agencia de publicidad Las Tres Letras del Génesis S. A., conocida comercialmente como La Tres.

Relatos claves

En una nota remitida al TSE, el 6 de abril, Mora y Conejo, afirmaron que el video se los solicitó el publicista Giovanni Bulgarelli Rojas, quien les envió el guion el 10 de marzo y les informó de que él sería el enlace entre El Drim Tim y Marcos Blanco, en su calidad de presidente de la firma Corte A S. A.

Tanto La Tres como Corte A –ambas presididas por Marcos Blanco– fueron contratadas por el PLN, de cara a la segunda ronda del domingo 3 de abril, para desarrollar insumos de la estrategia de comunicación.

De acuerdo con Mora y Conejo, Bulgarelli les indicó que Corte A sería la encargada de gestionar el pago de los servicios de producción, los cuales se tasaron en $15.000 (unos ¢10 millones).

Posteriormente, el 14 de marzo, recibieron un pago de $9.875 (¢6,6 millones) en la cuenta de El Drim Tim en el BAC Credomatic, con dinero proveniente de una cuenta a nombre de Profeso S. A., cuyo nombre comercial es Fachler y Asociados-Abogados, según el portal de contribuyentes del Ministerio de Hacienda.

Ese sitio web indica que esa firma se dedica a las labores de “bufete de abogado, notario, asesor legal”.

Como prueba, los productores aportaron una captura de pantalla de la transferencia bancaria e indicaron que, como no se han cancelado los otros $5.125 (¢3,4 millones), no se emitió una factura.

Moisés Fachler, quien ha sido dirigente del PLN, reconoció que hizo tal depósito, pero negó que fuera para costear el video de “salto al vacío”.

Por el contrario, alegó a los personeros del TSE que “el pago que sí realicé es para un asunto personal y familiar, donde no medió contrato, no se me dio factura y cuyo monto está estipulado en la transferencia, inferior a lo que Drim Tim dice haber cobrado por el video”.

Ante una consulta de este diario, Fachler insistió en la versión dada al Tribunal y precisó que el video contratado a la productora de Eloy Mora era para promover la venta de una vivienda en Rohrmoser, San José. Dijo que el audiovisual al final no se realizó y que analiza acudir a la vía judicial para que El Drim Tim le devuelva los $9.875 depositados.

Sobre la presunción del TSE, el abogado dijo que esta tendría que demostrarse ante los Tribunales de Justicia, en donde él dejará en claro que no realizó ninguna donación irregular a Liberación Nacional.

No obstante, Eloy Mora aseguró que eso no es cierto y que su empresa nunca realizó, ni fue contratada, para hacerle un trabajo a Fachler o a algún miembro de su familia. Así se consignó en el informe del TSE, con base en una entrevista que el actor y productor brindó a un canal de YouTube denominado Waleska y Ugalde.

Además, el abogado y exmagistrado no aportó ninguna prueba que respaldara la versión de sus hechos, por lo que el Tribunal consideró que no existe evidencia que respalde lo dicho por Moisés Fachler, de que la contratación de Profeso a El Drim Tim S. A. fuese para publicidad sobre bienes raíces.

Sumado a esos hechos, Marcos Blanco, representante de la agencia de publicidad La Tres, reconoció la participación de Fachler en el pago a El Drim Tim.

“Mi intervención fue la de solicitar al tesorero de la campaña, señor Fernando Batalla, las instrucciones para que los encargados de la producción de dicho comercial gestionaran su pago. A su vez, el señor Fernando Batalla me remitió al señor Moisés Fachler, quien iba a coordinar dicho pago”, expuso en una nota enviada al TSE el 16 de mayo.

En ese documento, Blanco precisó que La Tres no tiene ningún respaldo documental, debido a que esta empresa no fue contratada para la creatividad o producción del polémico audiovisual.

Consultado por el TSE, Batalla respondió “no haber tenido relación con la contratación o producción del video” y que todas las erogaciones de la campaña se ajustaron a la normativa.

Esa misma versión dio a La Nación, al ser consultado por teléfono. Dijo no entender por qué Marcos Blanco lo mencionó.

“En ningún momento giré ni un centavo para esa producción. Tampoco giré instrucciones. No sé por qué don Marcos dijo eso y no tengo cómo responderle. La verdad es que no tengo nada más que decirle (...). A mí me agarró de total sorpresa el video, nunca me gustó, fue una barbaridad (el video). No sé quién lo hizo, ni quién lo mandó a hacer, ni cuál fue el motivo, pero fue una completa barbaridad haber hecho ese corto”, afirmó Batalla.

El polémico video circuló en redes social y tenía escenas de personas lanzándose desde un edificio y al final se podía leer la leyenda: "votar por Rodrigo Chaves es dar un salto al vacío".

Otras pruebas vinculantes

Giovanni Bulgarelli, por su parte, tampoco desmintió el relato de Eloy Mora e, incluso, reconoció que él se encargó de la escritura del guion, en su condición de director creativo de la campaña verdiblanca, y que “coordinó los aspectos creativos correspondientes entre las empresas El Drim Tim S. A. y La Tres Letras del Génesis S. A.”.

Sin embargo, alegó desconocer el financiamiento del video y su vinculación con el partido Liberación Nacional porque no formó parte de este proceso.

En la liquidación de gastos que el PLN entregó al TSE, correspondiente a la pasada campaña electoral, Bulgarelli aparece vinculado a la compañía GHTC Hackers Technology & Comunications S. A., cuya apoderada general es su esposa, Carolina Díaz Oliva.

Esa firma, entre el 6 de octubre del 2021 y el 3 de abril del 2022, facturó al PLN ¢105,5 millones por servicios de asesoría y desarrollo de creatividad de productos de comunicación (televisión, radio, prensa digital, activaciones de campaña y redacción de guiones).

La Nación revisó las facturas y los contratos de los pagos realizados y en ningún documento se menciona, de manera textual, que esa compañía haya recibido un pago, en específico, por el polémico video de “salto al vacío”.

Junto a esos testimonios coincidentes, el TSE cuenta con otros, incluido el de José María Figueres, que les hace suponer que el video era para el partido, que los personeros verdiblancos estaban al tanto y que al final, por la polémica que podía generar, descartaron su uso.

Al respecto, el órgano electoral concluyó: “El señor Moisés Fachler Grunspan es un conocido militante del Partido Liberación Nacional, quien para el proceso electoral nacional del 2022, contribuyó directamente a la candidatura del señor José María Figueres Olsen, aportando en dinero la suma de ¢32,4 millones.

″El Partido Liberación Nacional conoció de esta presunta donación irregular, en vista de que el señor José María Figueres Olsen y miembros indeterminados del comando de campaña (excepto el señor Batalla Esquivel, cuya identidad sí trascendió), sí tuvieron conocimiento del video publicitario en mención y estos descartaron emplearlo dentro de su estrategia de comunicación y propaganda”.

Agrega que, en el esquema, habrían participado, además, como promotores, Giovanni Bulgarelli Rojas y Marcos Blanco Campos, así como Fernando Batalla Esquivel, este último como enlace entre Fachler Grunspan y El Drim Tim S. A.

“De acreditarse fehacientemente estas relaciones y movimientos bancarios, a través del proceso penal correspondiente, este departamento estima que, en la especie, podría configurarse el delito tipificado en el artículo 274 inciso a) del Código Electoral”, que como se mencionó previamente, castiga con penas de cárcel las donaciones ilegales.

Otras posibles sanciones

Para el TSE, no solo Moisés Fachler habría cometido una violación al Código Electoral, sino que el Partido Liberación Nacional podría acarrear una sanción económica.

El Código Electoral, en su artículo 288, establece una multa al partido político que reciba una donación de una persona jurídica o extranjera, equivalente al doble del monto aportado de manera irregular.

En ese caso, Profeso S. A. habría desembolsado $9.875 (¢6,6 millones), por lo que el castigo al PLN ascendería hasta los $19.750 (¢13,2 millones).

Por último, el Tribunal tampoco descartó una posible falta tributaria, dado que no se emitió una factura por parte de El Drim Tim S. A. En ese sentido, recomendó informar a Tributación.

El departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE inició las pesquisas en torno a este video, luego de recibir una denuncia, el 22 de marzo anterior, del entonces diputado independiente, Dragos Dolanescu, quien pidió indagar cómo se produjo el polémico video y quién lo financió.

