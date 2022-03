Figueres: Mi campaña recibió video de personas saltando de edificio y lo rechazó

José María Figueres, candidato presidencial del PLN, afirmó esta noche que su campaña sí recibió el video en el que personas saltan desde un edificio, como una crítica a su rival Rodrigo Chaves, pero sostuvo que este fue rechazado por su equipo.

Agregó que él, personalmente, no conocía del clip. Así lo dijo a la salida del debate organizado por Grupo Extra. En tanto, la jefa de campaña de Liberación Nacional (PLN), Alicia Fournier, negó que el partido haya pagado por la producción.

Consultado por la prensa, Figueres declaró: “En todas las campañas, hay muchas personas llenas de buena fe. Mandan a las campañas videos, memes, afiches, maquetas para vallas publicitarias y hasta canciones, pensando que con eso están contribuyendo a la campaña y a la victoria de la campaña.

“La campaña lo que hace es revisar todo eso. En algunas oportunidades, se acogen algunas ideas y, en la mayoría de los casos, no se aprueban porque no van en la línea de la campaña.

“Y este video no fue aprobado, no fue aprobado por la campaña. Se consideró que era irrespetuoso, irreverente y que no cumplía con los estándares de la campaña”, dijo el verdiblanco.

Al consultársele quién envió el material, Figueres dijo que no lo sabía. “No me voy a meter en eso. La campaña ya hizo lo que tenía que hacer, en términos de anunciar la forma en que esto fue rechazado porque no se consideró apto”, alegó.

Cuando el clip empezó a circular el miércoles, el PLN negó la autoría y la difusión del material. No obstante, Claudia Guzmán, directora de casting de la empresa Inti Casting & Estudio, que brinda servicios de reclutamiento de actores, afirmó que el video se produjo para el PLN.

El clip recibió fuertes críticas del Colegio de Profesionales en Psicología, el cual señaló que “de manera aberrante se hace una asociación entre la elección de un candidato y el suicidio”.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación para determinar el origen del video y si alguien pagó por difundirlo en redes.

Chaves no mostró pruebas

En tanto, en el debate, el candidato Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo tener pruebas de que el PLN pagó por el video en que personas se lanzan desde un edificio.

No obstante, cuando la prensa le pidió mostrar las pruebas, no lo hizo. Alegó que el TSE tendría que investigar y que se pueden consultar, en Hacienda, las facturas emitidas por Liberación Nacional.

También, hizo referencia a un comunicado de Inti Casting & Estudio, en el cual primero se hizo alusión al PLN y luego se eliminó esa parte.