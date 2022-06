Eloy Mora: Exjefa de campaña de Figueres me rogó ‘quedarme callado’ sobre video de salto al vacío

Eloy Mora, dueño de la productora audiovisual Drim Tim, declaró que la exjefa de campaña del PLN, la exdiputada Alicia Fournier, lo llamó para rogarle que se “quedara callado” cuando, en época electoral, salió a la luz un polémico video en el que personas saltaban desde un edificio en son de crítica al entonces candidato del PPSD y hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves.

A finales de marzo pasado, antes de la segunda ronda electoral, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el equipo del excandidato José María Figueres Olsen negaron haber encargado o pagado el video, el cual desató críticas por parte de profesionales en salud mental por su alusión al suicidio.

La llamada de la exjefa de campaña se produjo cuando empezó a trascender que el corto lo había elaborado la empresa Drim Tim.

“Alicia Fournier, que es la directora de campaña, cuatro horas antes del primer debate, me llama diciendo ‘mirá, Eloy (Mora), estemos tranquilos. Cuatro horas después, en una conferencia prensa en el micrófono dice ´yo a ese señor no lo conozco’. Y yo, ‘¿qué?, señora, hace cuatro horas usted me estaba rogando que me quedara callado”, afirmó Mora en el podcast Waleska y Ugalde.

Eloy Mora dijo que la producción obedeció a un encargo de un asesor publicitario del Partido Liberación Nacional (PLN) y que, aunque el spot se realizó para una agencia de publicidad, el pago provino de un tercero y no de la agrupación política.

Además, reconoció que dilató a propósito la entrega de la información sobre la producción del video al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando esta entidad se la solicitó como parte de una investigación, para que los detalles de la producción fueran públicos después de la segunda ronda electoral, como un favor a su cliente.

Según Mora, la producción se la solicitó para el PLN Giovanni Bulgarelli, un publicista con quien había trabajado varios spots para la campaña de Figueres en primera ronda.

Para la segunda ronda, añadió, Liberación se inclinó por encargar producciones mediante la agencia La Tres.

Mora dijo que, por la confianza profesional que afianzó en los meses anteriores, produjo el video para Bulgarelli, aunque entendía que recibiría el pago por parte de La Tres.

El presupuesto inicial fue de $10.000, pero su productora pidió $5.000 adicionales, con lo que incluiría a más actores en el comercial, en respuesta a una solicitud de la agencia, con la que nunca cruzó palabra, sino que todo ocurrió a través de las intermediaciones de Bulgarelli.

Bulgarelli le habría dicho a Mora que recibiría el pago pronto por parte de la agencia La Tres. Días después de la producción, realizada en el edificio Sigma en San Pedro, la agencia Drim Tim recibió $10.000 a sus cuentas de parte de la sociedad Profeso, del exmagistrado y contribuyente del PLN, Moisés Fachler, quien negó que el dinero fuera para esa producción.

Cuando la producción estuvo lista, la agencia Drim Tim envió el material a Bulgarelli y, a partir de allí, Mora supo de este spot hasta que se viralizó en redes sociales. Afirmó que ese hecho le sorprendió porque asumió que se trataría de un video oficial que se identificaría con los logos del PLN.

Luego de que el video se difundió, el equipo de campaña del PLN, incluyendo a Fournier y a Figueres, negaron la autoría. Una y otra vez, dijeron que no era un producto de su campaña, sino de personas que ofrecieron el material, pero que este fue rechazado.

Según el productor, al ventilarse las posibles implicaciones del PLN en la producción, “alguien del partido” se acercó para pedirle discreción.

“Alguien del partido nos dice ‘voy para allá'. Alguien se viene a decirnos… a la persona que vino la quiero muchísimo, pero sentimos una coacción. Por un lado, teníamos a la opinión pública despotricando y, por otro, nuestro cliente de los últimos siete meses diciéndonos ‘suave un toque’”, contó Mora.

En ese contexto, el productor reveló que, al día siguiente, la jefa de campaña de Figueres, Alicia Fournier, lo llamó con un mensaje similar.

Mora dijo que incluso se le presentó la posibilidad de no implicar a nadie más que a la misma productora, para hacer ver que la autoría era propia.

La Nación procuró un comentario de Fournier sobre estas afirmaciones, pero no hubo respuesta.

Alicia Fournier, exjefa de campaña de José María Figueres. Foto: Archivo

Un favor

Después del escándalo, el TSE inició una investigación para indagar si ese video se produjo bajo una estructura parelela. Es decir, si estaba siendo financiado por terceros para el PLN, sin que esos ingresos y gastos fueran reportados al sistema de transparencia pública como lo exige la normativa electoral.

En ese marco, el Tribunal solicitó información a Drim Tim. Sin embargo, Mora admitió que dilató sus respuestas a propósito de enviar los detalles hasta después de las elecciones y así no afectar a su “cliente”.

“La prórroga era lo mínimo que yo podía hacer por un cliente que había sido muy chiva por muchísimo tiempo. Si yo salgo a decir lo que tenía que decir antes de las elecciones y pasa lo que pasó, es decir, pierde, el partido pierde, adivinen, ¿quien tendría en los hombros eso encima? Sería mi culpa. Y el abogado nos dijo que nada perdemos con pedir la prórroga. ‘Pídala, deje que pase y luego salimos a decir la verdad’”, reconoció el productor.

Efectivamente, Drim Tim pidió una prórroga el 1.° de abril, a dos días de la elección, y el TSE se la concedió hasta 7 de abril anterior, ya superada la segunda vuelta que perdió Figueres contra el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Estructura paralela

Tal como lo había revelado al TSE, Mora dijo que la producción fue pagada por una sociedad vinculada al exmagistrado Moisés Fachler, aunque el liberacionista negó su patrocinio y aseguró que el dinero que envió a Drim Tim, un depósito por $9.800, era para otra producción que no había sido cumplida por Mora, por lo que pediría su devolución.

[ Bufete de exmagistrado Moisés Fachler pagó video de personas saltando de edificio ]

Al respecto, el productor dijo: “La plata no la pagó La Tres. Al final la pagó alguien más. Yo sí sé quién es, pero salió diciendo que no. ¿Sabés qué dijo? Que esa plata era para un trabajo que nosotros le íbamos a hacer, un trabajito de fotografía para bienes raíces que él tiene y que, más bien, como yo no había hecho ese trabajo, que nos iba a querellar.

[ Moisés Fachler admite giro a empresa de Eloy Mora pero niega vínculo con video de ‘salto al vacío’ ]

“Es un señor que se llama Moisés Fachler, que fue magistrado.

“A nosotros nos entró la plata y pagamos. Cuando esto se arma, Karina (Conejo, su socia) me dice es una cuenta de Profeso S. A., que es una empresa de este señor Facher. Y es ahí donde nos damos cuenta de una cosa que yo no entendía, que hay una cosa que se llama estructura paralela”, relató Mora.

El caso sobre este video se mantiene en investigación por parte del TSE.