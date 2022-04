Moisés Fachler admite giro a empresa de Eloy Mora pero niega vínculo con video de ‘salto al vacío’

Moisés Fachler, abogado, reconocido liberacionista y exmagistrado suplente de la Sala Primera, admitió que, desde una cuenta de una sociedad suya, salió un giro de $9.800 para la productora audivisual Drim Tim, la cual creó el polémico video de personas saltando desde un edificio en tono de crítica al hoy presidente electo, Rodrigo Chaves.

Sin embargo, Fachler niega que el pago haya tenido algo que ver con el polémico video (por su alusión al suicidio) que circuló en campaña.

En una entrevista telefónica, el abogado primero negó cualquier relación de su sociedad, Profeso, con Drim Tim, pero posteriormente confirmó que le había depositado el dinero para otros fines.

[ Bufete de exmagistrado Moisés Fachler pagó video de personas saltando de edificio ]

El miércoles, Eloy Mora, propietario de Drim Tim, le confirmó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que el video se lo encargó el publicista Giovanni Bulgarelli y que un primer pago de $9.875 provino de Profeso, sociedad del bufete de Fachler.

- Don Eloy Mora menciona al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que usted pagó por esa producción.

- No entiendo por qué me saca a mí, a mi empresa; es una empresa que hace cuatro años no funciona, Profeso. En derecho, decimos que quien manifiesta tiene que probar. Él dice que él no emitió factura, ¿y acaso yo conozco algo del tema? No lo conozco personalmente, no conozco a (Giovanni) Bulgarelli personalmente, no estoy en el medio de publicidad.

“No sé absolutamente nada de lo que me está hablando. Usted me va a preguntar ‘¿y por qué le giró?’. Estoy solicitando que me devuelva ese dinero y, en respeto a la institucionalidad del país, voy a esperar a me pregunte el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) si hay algo que tenga que ver conmigo, pero yo no tengo ni vela en ese entierro y eso lo estoy comunicando en este momento a todo el mundo”.

- ¿Cómo explica que haya salido ese dinero de su cuenta, de Profeso?

- Porque probablemente mi… Yo tengo un montón de empresas y esas empresas tienen bienes inmuebles y demás, y probablemente alguno de mis empleados, y yo lo sé..., querían hacer una producción, un video de alguno de los inmuebles y probablemente pactaron con él, ¿pero en razón de qué se atribuye que esos $9.800 y algo era dinero para ese video? ¿Cómo lo prueba él que era para ese video?

- ¿La empresa Profeso tiene alguna relación con Drim Tim para otra producción?

- Para nada.

- ¿Cuántas personas manejan las cuentas de Profeso?

- Varias personas, entre ellas yo, que tienen bienes inmuebles y que este..., carambas… lo más fácil es negar, como yo lo estoy negando y que sea en el TSE el lugar donde yo haga el descargo. Este hombre está diciendo, que pruebe que ese dinero sea para lo que él está diciendo, ¿por qué me lo pregunta a mí?

- ¿Para qué otro fin se pudo haber depositado este dinero?

- Para publicitar todos los inmuebles que yo tengo, incluido varios a nombre de Profeso.

- ¿Pero se contrató a Drim Tim?

- Yo no le contraté nada. Se hizo un contrato, ellos no lo firmaron y se acabó.

- ¿De qué?

- Yo tengo el borrador del contrato; ellos no quisieron firmar nada. Les pedí una factura, no quisieron emitir ninguna factura, bueno…, es un asunto privado que ellos deben ahora resolver conmigo.

- ¿Usted contrató los servicios de Drim Tim para otra producción?

- Yo quise contratar los servicios de Drim Tim para hacer un tríptico de varias propiedades que tengo para la venta. Yo preparé un contrato; a ellos no les pareció, no me emitieron factura. Es un asunto privado. Yo a ellos no los conozco, es una recomendación.

- Don Moisés, si no hubo un contrato entre ustedes, ¿cómo justifica que de la cuenta de su empresa salga esa cantidad de dinero?

- Yo siempre giro y adelanto, porque normalmente el 50% o un poco más, porque tengo confianza, eso es muy común.

- Pero antes me dijo usted que no había contratado a Drim Tim.

- Ellos no firmaron el contrato. Yo los contraté para otra cosa. Para que me promocionaran casas que tengo, y ellos yo no sé si utilizaron ese dinero para lo que les diera la gana, visto que yo soy una persona bastante vinculada a Liberación Nacional.

- ¿Por qué no pidió la devolución del dinero?

- Eso es lo que estoy pidiendo ahora, eso fue el 13 de marzo y apenas estamos a 7 de abril. Yo recién que me doy cuenta.

- Entonces, este dinero, el depósito de Profuso, ¿usted sí lo hizo?

Claro, salió de mi cuenta. Por supuesto. Es evidente. Ahí está en el banco reflejado, claro que sí.

- ¿Por qué cree que don Eloy presenta este comprobante y lo vincula con este video?

- No tengo idea porque yo no estuve en el área de comunicación de esta campaña. No tengo idea de por qué me mete ahí.