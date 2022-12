Eloy Mora denuncia llamada de Figueres para imponer silencio sobre ‘salto al vacío’

El productor audiovisual Eloy Mora denunció que el excandidato presidencial del PLN, José María Figueres, lo llamó para pedirle que guardara silencio sobre el origen del polémico video conocido como “salto al vacío”, antes de la segunda ronda electoral del 3 de abril.

La llamada la recibió en los últimos días de marzo, después de que el clip empezó a circular en redes sociales y desató molestia entre la gente por su alusión al suicidio. Era un corto en el que personas saltaban desde la azotea de un edificio en son de crítica a Rodrigo Chaves, entonces candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y hoy presidente de la República.

Este lunes, bajo juramento ante los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, Eloy Mora dijo haberse sentido coaccionado por la llamada de Figueres. Además, confirmó haber producido el video para la agencia de publicidad que trabajaba para la campaña del PLN, La Tres S. A.

El productor recordó que primero recibió una llamada de Alicia Fournier, jefa de campaña del PLN en segunda ronda, “diciéndome que su papá le había enseñado a ella que tenían que bajarse las aguas”.

“Básicamente, me dijo ‘tranquilicémonos, no salgamos a decir nada’. Creo que se entiende, fueron cinco minutos de lo que a mí me dio una poderosa sensación de coacción. Al día siguiente, recibí una llamada de José María (Figueres)”, explicó.

Mora afirmó que el entonces candidato presidencial le dijo: “This too shall pass (esto también pasará), porque le gusta hablar en inglés. Estamos con vos, eso fue lo que dijo”.

Reiteró que el motivo de las dos llamadas era que no saliera a decir nada en público sobre el audiovisual o, al menos, no en ese momento. Dijo que, durante la llamada de Figueres, también estuvo presente Jorge Oller, quien fue el director general de campaña de la primera ronda.

La jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, le preguntó al compareciente si la llamada de Figueres tenía la misma sensación de coacción. Él contestó: “Creo que sí. Las dos llamadas tenían un origen similar. Era de tranquilidad, que no hiciera nada a la ligera”.

Cisneros le insistió: “¿Básicamente ‘quedese callado, no diga la verdad de qué fue lo que ocurrió?’”. Mora respondió: “Tal cual”.

Luego, el diputado del PLN, Luis Fernando Mendoza, le consultó al dueño de El Drim Tim si las llamadas de Figueres y Fournier fueron una coacción o, más bien, tranquilizadoras. El productor audiovisual respondió que fueron una coacción.

“Pasivo-agresivo se llama eso, claro que sí (fue una coacción). Lejos de haber sentido acompañamiento, que era lo que me estaban diciendo, pues en las dos llamadas dijeron ‘estamos con vos’; lejos de eso, salieron a decir lo contrario. No estaban conmigo”, declaró Eloy Mora.

Ante ello, Mendoza le volvió a preguntar: “¿Entonces no era una llamada para darle tranquilidad, paz?”. Y Mora le insistió: “Se llama pasivo-agresivo, eso era lo que parecía, pero no estaban conmigo. En las dos llamadas decían ‘tranquilo, estamos contigo, nosotros sabemos lo que es estar ahí’. Y no estaban conmigo, dijeron otra cosa”.

El video saltó a la luz pública el lunes 21 de marzo y, al día siguiente, el martes 22, el equipo de Figueres negó la autoría alegando que “personas sin el mayor reparo por el dolor humano” utilizaron líneas del mensaje del PLN “para intentar desprestigiarnos”.

En junio, Eloy Mora había relatado que Alicia Fournier lo llamó antes de un debate entre candidatos para pedirle que se quedara callado y, en la noche, le dijo a la prensa que no conocía al productor audiovisual. “Y yo, ‘¿qué?, señora, hace cuatro horas usted me estaba rogando que me quedara callado’”, recordó en esa ocasión.

Precisamente, el 23 de marzo, después del debate de Grupo Extra, Figueres dijo que él no sabía quién había producido el video. “No me voy a meter en eso”, respondió cuando se le preguntó de dónde provino la producción.

Esa noche, el entonces candidato presidencial dijo que su campaña sí había recibido el clip, pero lo rechazó por irrespetuoso, irreverente y alejado de los estándares de la campaña.

“En todas las campañas, hay muchas personas llenas de buena fe. Mandan a las campañas videos, memes, afiches, maquetas para vallas publicitarias y hasta canciones, pensando que con eso están contribuyendo a la campaña y a la victoria de la campaña”, argumentó Figueres ese día.

Figueres: Mi campaña recibió video de personas saltando de edificio y lo rechazó

Esa misma noche, Alicia Fournier negó que el partido hubiese pagado por el video e insistió en que la difusión no contó con autorización alguna del candidato, la campaña o el partido.

Después de las segunda ronda, Mora reconoció al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que su empresa, Drim Tim, produjo el video (para lo cual se contrataron actores), por solicitud del publicista Giovanni Bulgarelli Rojas.

Expuso que, el 10 de marzo, Bulgarelli le envió el guion y le informó de que él sería el enlace entre El Drim Tim y Marcos Blanco, en su calidad de presidente de la firma Corte A.

Tanto la agencia de publicidad La Tres como Corte A –ambas presididas por Marcos Blanco– fueron contratadas por el PLN, para la segunda ronda.

Según dijo Mora al TSE, Bulgarelli les indicó que Corte A sería la encargada de gestionar el pago de los servicios de producción por $15.000.

Posteriormente, el 14 de marzo, la productora El Drim Tim recibió un pago de $9.875 en el BAC Credomatic, desde una cuenta a nombre de una sociedad llamada Profeso S. A., cuyo nombre comercial es Fachler y Asociados-Abogados.

Esta sociedad está vinculada al abogado Moisés Fachler, quien ha sido dirigente del PLN y fue magistrado suplente. Él reconoció que hizo tal depósito, pero negó que fuera para costear el video de “salto al vacío”. Dijo que fue para un corto audiovisual sobre bienes raíces.

Este lunes, después de la audiencia de la comisión, Fachler dijo a La Nación que Jorge Oller le recomendó a El Drim Tim para producir el video sobre un inmueble en venta un día que lo vio en la tesorería del PLN.

Sin embargo, el representante de la agencia de publicidad La Tres, Marcos Blanco, le expuso al TSE que él solicitó al tesorero de campaña, Fernando Batalla, instrucciones para pagar el clip y este lo remitió con Fachler para coordinar el desembolso. Batalla lo niega.

Este medio también procura reacciones de Figueres y Fournier.

Dirigentes del PLN lo discutieron Copiado!

El 11 de junio, el polémico video fue parte de los reproches que los dirigentes del PLN se hicieron al analizar la derrota electoral del 2022 en la sesión del Directorio Político Nacional, con Figueres presente.

El exdiputado Rafael Arias dijo que el partido debió defender el clip y el ex vicecanciller y exministro de Comunicación, Carlos Roverssi, recordó que él dimitió a la jefatura de Comunicación de la campaña en diciembre porque se divulgó un video en el que una mujer en condición de pobreza decía esperar que ganara el candidato del PLN para que ella pudiera recibir “algún apoyo”.

En esa sesión, Alicia Fournier mantuvo la posición de que el video no fue producido ni pagado por PLN. El exdiputado Antonio Álvarez coincidió en que se debía sostener esa postura.

Dirigentes del PLN se llenan de reproches por derrota de Figueres

El TSE presume que el video fue una donación ilegal al PLN y así se lo hizo saber a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 10 de octubre, en un informe con los hallazgos de una investigación preliminar efectuada por el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.

Video de ‘salto al vacío’ expone a sanción al PLN y a presunto donador