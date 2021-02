Pero la ley de empleo público no tiene relación con el FEES, sino con el caos imperante en las remuneraciones del sector público, incluidas las universidades. Si la ley limita los abusos salariales en los centros de educación superior, el ahorro no se deducirá del FEES ni surgirá la obligación de devolverlo, como sugirió el rector en otro pasaje de sus declaraciones: «¿Cómo va el Estado a pretender tener un ahorro, cuando las universidades no pueden devolver ese dinero al Ministerio de Hacienda?».