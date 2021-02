Sin embargo, en cuanto al proyecto de empleo público, si el legislador considerara que existen particularidades, por ejemplo, de las empresas en competencia y de los entes públicos no estatales, que ameritan ajustes, sugerimos no renunciar por completo a la cobertura, sino buscar alternativas, por ejemplo, que en lo que atañe a la relación de empleo con el personal que participe de forma directa en las actividades abiertas al régimen de competencia y los entes públicos no estatales se les fijen normas básicas, como los artículos 4, 5,10 y 11 del proyecto.