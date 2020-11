La historia no se repite. La crisis de nuestros días se compone de elementos muy diferentes, pero es inevitable reconocer en algunos de ellos características del pasado. El Fondo Monetario Internacional dejó de dictar programas de ajuste estructural y ahora pide a los países plantear soluciones viables, nacidas de un ejercicio de introspección. Comenzamos los ochenta dándole la espalda al organismo financiero internacional para no hacer los sacrificios exigidos. No tardamos en volver a tocar a su puerta, más necesitados e incapaces de sostener una posición negociadora.