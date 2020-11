La supuesta sensibilidad social detrás de medidas como la adoptada por el Tec casi nunca pasa de ser prejuicio. La educación privada alberga a gran cantidad de estudiantes de clase media y media baja cuyos padres hacen grandes sacrificios para proporcionarles la mejor formación a su alcance. Otras familias no pueden aspirar a eso, pero las que lo logran merecen reconocimiento, no castigo. Su sacrificio descongestiona el sistema público y eleva el resultado promedio de la educación nacional. No debe pesar en contra a la hora de solicitar el ingreso a un sistema de educación superior financiado por todos, incluidos esos mismos padres que, insatisfechos con los primeros niveles de la formación pública, renuncian a su derecho a la gratuidad de la educación.