Eminem ‘matará' a Slim Shady en su nuevo disco

Eminem estrenará nueva música y con ella llega la muerte de Slim Shady, su álter ego. Así lo confirmó el propio artista con el anuncio del lanzamiento de lo que será su duodécimo disco de estudio titulado The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), el cual llegará cuatro años después de haber publicado Music to Be Murdered By (2020).

El artista de 51 años aprovechó sus redes sociales para presentar un avance de esta producción en la cual se muestra a un reportero de crímenes discutiendo la muerte del personaje. “A través de sus rimas complejas y a menudo criticadas, al antihéroe conocido como Slim Shady no le han faltado enemigos”, dice el periodista. Eminem participa en el video, emulando una entrevista documental, y afirma: “Sabía que era solo cuestión de tiempo para Slim”.

En las imágenes hay otra sorpresa: aparece también el rapero 50 Cent. “No es un amigo, es un psicópata”, dijo el artista en el video. En el anuncio, Eminem confirmó que el nuevo álbum se lanzará en el verano del 2024, que en Estados Unidos abarca de junio a setiembre.

De acuerdo con la revista Variety, Slim Shady ha sido durante mucho tiempo el álter ego de Eminem. El personaje se remonta a los discos Slim Shady EP (1997) y The Slim Shady LP (1999). “A menudo se ha asumido que el personaje ofrece sus letras más agresivas y violentas, lo que lo calificó como un rapero controvertido desde el comienzo de su carrera”, afirmó la revista.