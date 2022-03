‘Preferí tirarme del carro’: Uber suspende a chofer que acosó a clienta en viaje

Marypaz Mora fue acosada hasta el cansancio, el miércoles anterior, cuando tomó un Uber para ir a clases de esgrima, en el Gimnasio Nacional. Desde que se montó en el carro, el conductor la hostigó y le hizo preguntas incómodas y personales que la asustaron, pero no fue hasta cuando estaba cerca de llegar a su destino que el hombre cambió la ruta y ella se sintió en peligro, por lo que optó por lanzarse del auto en movimiento.

La joven de 19 años denunció su caso en la aplicación y la empresa únicamente le indicó que le iban a “reducir las posibilidades” de que le tocara ese chofer de nuevo. Luego ella expuso su caso en redes sociales, donde se viralizó y posteriormente la compañía inició una investigación interna y desactivó la cuenta del sujeto.

Esta situación ocurre apenas un mes después de que Uber anunciara su nueva iniciativa ‘Fuera de Juego’, que busca sensibilizar a conductores y usuarios sobre cuáles pueden ser conductas inapropiadas que conducen al acoso sexual, desde miradas hasta comentarios fuera de lugar, como lo que le ocurrió a la joven josefina.

“Tuve que agarrar Uber para esgrima (cerca de las 5 p. m.), el mae apenas llegó se puso a preguntar si ahí vivía, si vivía con alguien, que cuántos años tenía, que si mis papás me tenían un apodo especial (mientras se me acercaba mucho a la cara).

“En un momento teníamos que seguir directo y el mae iba a doblar para meterse por Hatillo (nada que ver la ruta, yo iba para el Gimnasio Nacional). Le dije que no, que ahí no era y empezó a decirme que esa era la ruta del Waze.

“Luego le dije que no, que era para el Gimnasio y dijo que él no sabía donde era eso. Me empezó a preguntar que cuánta gente iba a haber ahí, que si yo siempre entrenaba a esa hora, que quién me recogía o si me iba sola.

“En un momento el mae volvió a desviarse, manejando súper imprudente porque él no iba ‘a hacer esas filas’, él iba a seguir su “Waze” y preferí tirarme del carro y caminar desde la tapia hasta la sala donde entreno, me dio miedo que sepa donde paso tiempo”, relató la denunciante.

Mora dijo que logró salir sana y salva del altercado, pero que llegó tarde a su clase de esgrima y que a la salida la fue a recoger su mamá. No obstante, mencionó que se sintió insatisfecha con la respuesta inicial que le dio la aplicación cuando ella presentó su queja. ‘(Las mujeres) somos un chiste para Uber”, afirmó.

La joven decidió exponer su caso en redes sociales y levantar la voz para alertar a otras mujeres de este problema e incluso varias usuarias le manifestaron que habían pasado por situaciones similares.

El chofer denunciado tenía tres años de manejar para Uber y portaba una calificación de 4.9, a pesar de que aparentemente ya había cometido otros actos como este. “Supe que más muchachas tuvieron encuentros incómodos con ese mismo conductor antes de que le cerraran la cuenta”, dijo Mora a La Nación.

Sin datos

La plataforma indicó a este diario que está comprometida con fomentar entornos de respeto y ayudar a combatir la violencia contra las mujeres, ya que se trata de un problema complejo y sistémico en la sociedad. Además, aseguró que las miradas inapropiadas, preguntas personales o contacto físico, no son toleradas.

“En Uber somos absolutamente respetuosos del testimonio y valentía de la usuaria al hacer pública su experiencia y rechazamos cualquier situación que haga sentir incómodos o inseguros a usuarias y usuarios que hacen uso de la aplicación”, manifestó la empresa.

Cuando La Nación le preguntó a la compañía cuántos otros conductores han sido suspendidos por casos similares al de Mora, evadió la consulta y señaló que este tipo de reportes no siempre son incidentes.

“En Uber contamos con una taxonomía de clasificación de los reportes que está en continua evolución para procesar y entender de la mejor forma esta información, por lo que de momento no estamos comunicando estos datos. Los números no pueden ser compartidos.

“Lo que sí podemos comentarle es que nos tomamos muy en serio cada reporte, y para ello contamos con equipos especializados, donde a partir de una investigación inicial, tomamos la medidas pertinentes para impedir que las cuentas de los involucrados sean usadas para fines distintos a los debidos, como es la suspensión temporal de cuentas en tanto se completa la investigación correspondiente”, concluyó Uber.

Por su parte, la joven de 19 años agradeció a las personas que le mostraron su apoyo luego de contar su experiencia en redes sociales y recordó la importancia de este tipo de acciones.

“Tenía muchísimo miedo y sus palabras de apoyo me hicieron recordar por qué acepté hablar de esto. No es momento para quedarnos calladas. Se necesita sentar precedentes que muestren verdaderas consecuencias para acosadores como para las plataformas en las que trabajan”, expresó.

