Esta es la forma de denunciar si sufrió acoso sexual en un viaje de Uber

Las mujeres son las principales víctimas en este problema, según indicó la aplicación.

La empresa Uber anunció este lunes una nueva función para denunciar casos de acoso sexual ocurridos en su plataforma. Los usuarios deben dirigirse a la opción “Viajes”, hacer clic en el viaje que deseen reportar, luego elegir la opción “Informa un problema de seguridad” y, por último, en “Reportar acoso sexual”.

Para la denuncia, la víctima debe describir lo sucedido y compartir cada detalle que recuerde del incidente. Por ejemplo la fecha y hora estimadas del recorrido, si el acoso fue verbal, físico o ambos, dónde ocurrió, quién fue la persona agredida (si fuera un tercero que iba en el viaje) y el número telefónico de contacto.

La aplicación incluso permite adjuntar una captura de pantalla de la conversación entre cliente y conductor por si el acoso se cometió en esa línea. También pregunta si alguien necesita atención médica por lo sucedido y si la víctima prefiere ser atendida por un trabajador o trabajadora de Uber.

“En Uber no toleramos el acoso de ningún tipo, tal como lo indican nuestras Guías Comunitarias. Vamos a verificar lo sucedido y tomar todas las medidas que apliquen en este caso siguiendo nuestras políticas”, promete la empresa a la hora de recibir la denuncia en su plataforma.

La firma internacional destacó que las y los usuarios también tienen derecho de notificar la situación a la Policía y que, en caso de que se inicie alguna investigación dirigida por las autoridades públicas, la compañía colaborará con ellas de acuerdo a la legislación de cada país.

“En Uber contamos con un equipo especializado de soporte 24/7, donde se revisa cada reporte que recibimos para tomar las medidas correspondientes, que pueden incluir la inhabilitación permanentemente del uso de una cuenta”, puntualizó Marcela Torres, directora general para la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, la multinacional indicó que no cuenta con estadísticas de cuántos casos de acoso sexual ocurren en su plataforma en América Latina, ya que una buena parte no se reportan y los datos que tienen actualmente no se apegan a la realidad.

También aseguró que es muy cuidadosa a la hora de elegir qué personas pueden unirse como socios conductores, ya que deben pasar por cuatro filtros de seguridad: aportar documentos con sus datos personales, antecedentes penales, información del vehículo y someterse a una revisión en registros públicos.

Además, comentó que su centro para atender denuncias severas como acoso sexual se encuentra en Costa Rica, donde un grupo de empleados debidamente capacitados brindan soporte a toda Latinoamérica sobre estos y otros temas de gravedad.

“Nuestros agentes de soporte reciben capacitación especializada sobre cómo manejar mejor las denuncias de víctimas de acoso. Además, con expertos/as, también revisamos el proceso de denuncia de acoso en nuestra aplicación. Contamos con un equipo disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, capacitado para brindar un apoyo empático y humanizado”, resaltó la empresa.

‘Fuera de Juego’

La nueva herramienta de Uber fue presentada junto a la iniciativa ‘Fuera de Juego’, que consta de una serie de videos que emulan jugadas de fútbol para sensibilizar a conductores y usuarios sobre cuáles pueden ser conductas inapropiadas que conducen al acoso sexual, desde miradas hasta comentarios fuera de lugar.

“El acoso a menudo puede esconderse en un ‘elogio’ o comentarios sin mala intención. Una frase, una mirada o un roce intencional o no, fácilmente puede cruzar la línea de la intimidad y el respeto, por lo tanto, ser una forma de acoso. Por ello, es importante combatir problemáticas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, como el acoso u otras formas de violencia”, explicó la compañía.

Los videos son el resultado de una investigación coordinada por expertos de la asociación civil ACTO (Acción Creativa Transversal y Organizada) en diversos países de Latinoamérica, incluido Costa Rica, donde a partir de una metodología de focus groups con actividades lúdicas se abordaron temas como la construcción social del género, masculinidades, actitudes machistas, conductas naturalizadas y acoso.

Todos los socios conductores que revisen el contenido a través de la plataforma recibirán puntos en el programa Uber Pro, además de un distintivo en su perfil.

