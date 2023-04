Jerarca del AyA anuncia reorganización de entidad para eliminar unidades innecesarias

Alejandro Guillén Guardia, presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), anunció este miércoles la reorganización de la entidad para combatir la existencia de áreas innecesarias, funciones duplicadas y otros “serios problemas” evidenciados en un diagnóstico.

El jerarca, que tiene dos meses de estar el frente del Instituto, aseguró que tomará acciones “inmediatas”. Sus manifestaciones se dieron en conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno.

Su objetivo, manifestó, es imprimirle agilidad a la empresa pública de 4.600 trabajadores, donde se detectaron 100 áreas de trabajo innecesarias que generan “duplicidad de funciones, jefaturas sin personal a cargo, un crecimiento desordenado, trabajo disperso y atrasado y tortuguismo”.

Los problemas identificados por el diagnóstico, dijo, comprenden aspectos críticos del trabajo como la gestión de proyectos de inversión en suministro de agua y saneamiento sanitario, así como en la elaboración de los estudios de factibilidad para ejecutar esas obras.

Del mismo modo, señaló dificultades en la gestión tarifaria, en la estructura organizativa e inclusive en la capacidad de planificación institucional, además de deficiencias en los sistemas de información interna. Como ejemplo, calificó el programa informático a cargo de la contabilidad como “arcaico” pues acumula más de 25 años en uso.

“Debo empezar ofreciendo una disculpa al pueblo de Costa Rica en nombre de la institución que hoy represento. En estos dos meses que he estado como presidente ejecutivo, he podido constatar que el AyA le ha fallado al pueblo ya que no ha logrado atender las necesidades que tiene el país”, declaró.

Unidades innecesarias

A Guillén lo precedió en el uso de la palabra la ministra de Planificación Nacional y Política Económica Laura Fernández Delgado, quien explicó que en el análisis realizado en el AyA se halló una proliferación de puestos sin coincidencia con el organigrama oficial que el Ministerio que ella dirige tiene registrado.

Como ejemplo citó que en el organigrama oficial existe una dependencia llamada Dirección Jurídica con un director al frente pero, al revisar cómo es en la realidad, se descubrió que esa dirección tiene a cargo nueve unidades con jefaturas y procesos de trabajo asignados.

Según la ministra, estas áreas no avaladas suelen duplicar funciones o se interrumpen el trabajo entre ellas.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) detectó 78 unidades organizacionales que habrían sido creadas mediante un acuerdo de Junta Directiva del AyA en el 2010 que, según Fernández, no correspondía crear de esa manera conforme la normativa vigente.

La intervención de la ministra y el presidente ejecutivo vino al día siguiente de que denunciaran ante la Fiscalía a cuatro miembros de la Junta Directiva del AyA en el 2010, a los que atribuyen haber permitido la creación de la estructura organizacional actual y distante de la oficialmente registrada.