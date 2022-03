Tasa de contagio de covid-19 llega a su valor más bajo: 100 personas infectarían a 77

La tasa de contagio de covid-19 en Costa Rica, que muestra la velocidad con la que el virus se transmite en un lugar, llegó la semana pasada a su nivel más bajo en la pandemia, según el análisis semanal de la Universidad Hispanoamericana (UH), divulgado la mañana de este viernes.

El indicador, también llamado tasa R, se ubicó en la semana del 20 al 26 de febrero en 0,77. Esto significa que, basado en los casos reportados de los últimos siete días, un grupo de 100 personas con el virus SARS-Cov-2, causante de la covid-19, infectaría a 77. Es una baja ligera, en el reporte de la semana anterior el indicador estaba en 0,78.

Sin embargo, al tener un número cada vez menor de personas que podrían contagiar, esto muestra que los casos presentados esa semana bajaron en mayor medida. Este número da cuenta de la velocidad de transmisión del virus. Cuando está por debajo de 1 implica que esta va cayendo y cada vez se contagiaría un grupo menor de gente.

Los autores, dirigidos por el médico y epidemiólogo Ronald Evans, indican que esto se debe en gran parte a las altas tasas de vacunación, los esquemas completos ya llegan al 74,1% de la población.

“Una de las ventajas que también ha tenido el país, es que se ha aplicado mayoritariamente las vacunas más efectivas del mercado, como son la Pfizer y la Moderna, a diferencia de otras naciones latinoamericanas que han dependido en gran parte, de la aplicación de las vacunas chinas”, manifestó Evans.

Sin embargo, los autores recuerdan que este no es el único indicador; debe recordarse que no todas las personas acuden a hacerse la prueba: hay quienes no registran síntomas del todo y ni se percatan del contagio, también están las personas que simplemente asumen que tienen el virus y optan por aislarse unas semanas para no contagiar a otras, pero no se realizan la prueba. Ninguno de estos casos aparece reflejado dentro de los números reportados.

También piden prestar atención a las hospitalizaciones que, aunque muestran una baja, todavía se encuentran en niveles altos. No obstante, dentro de las hospitalizaciones también se mantiene una menor demanda de cuidados intensivos, la mayor parte de las personas están internadas en salón.

“El 1.° de marzo registró una razón de 6,63 pacientes en salón por uno en UCI. El total en salón era de 769 y 116 en UCI. Dicho comportamiento solo se ha presentado en mayo del 2020″, cita el documento.

Otro factor que debe tomarse en cuenta es que han aumentado las muertes en los menores de edad. El 2021 cerró con 24 muertes, y al finalizar febrero de 2022 ya se sumaban 32. En muchos de estos casos había factores de riesgo que complicaban la enfermedad.

Las altas tasas de vacunación son una de las razones por las cuales ha bajado la velocidad del contagio, según el reporte. El que estas lleguen a todos los rincones del país es una de las razones. En la foto, Adela Basán Romero recibe dosis de la vacuna a orillas del río San Carlos, cerca de la desembocadura en el San Juan. (John Durán)

En cada provincia

El contagio no es igual en todo el país y cada provincia tiene su ritmo propio. Todas están por debajo de 1, aunque algunas sí subieron en relación con la semana anterior.

En los últimos siete días, la velocidad de transmisión fue Limón, con 0,84. Es decir, 100 personas infectan a 84. Esta fue la provincia que en el reporte de hace siete días mostraba el menor indicador. Subió de 0,71 a 0,84.

Le sigue Heredia, con 0,8. Esta provincia también subió, el reporte del viernes anterior la ubicaba en 0,77. San José y Puntarenas tienen 0,79. La primera provincia subió desde el último informe, cuando tenía 0,75 la segunda más bien bajó desde 0,82.

Guanacaste muestra 0,78, una baja luego de ser la provincia más alta, cuando tuvo 0,84. Alajuela también bajó, al pasar de 0,82 a 0,76.

La provincia con menor índice es Cartago, 0,7. En este lugar 100 personas infectarían a 77. Esta provincia fue la que mayor descenso mostró de una semana a otra, hace siete días el informe la ubicó en 0,8.

En los cantones

El análisis por cantones se enfoca en revisar el riesgo de la cantidad de casos de covid-19, según la población de cada territorio. Se hace de esa forma porque el cálculo de la tasa de contagio no es factible en lugares con menos de 25.000 habitantes.

Se considera categoría de alto riesgo cuando hay más de 250 casos por millón de pobladores. Para esta última semana, 73 cantones están bajo esa clasificación. En el reporte anterior eran 79; en el trasanterior, la totalidad de los cantones estaba en este listado.

El cantón con la mayor incidencia fue San Isidro, en Heredia, con 895,6 casos por millón de habitantes. Le siguen dos cantones josefinos: Mora, que reportó 883,9 por millón, y Escazú, que registró 835,2.

Sin embargo, sí hay bajas en relación con la semana anterior, cuando los primeros cinco de la lista tenían tasas superiores a los 1.000 casos por millón de habitantes.

El informe considera una categoría de muy bajo riesgo en las que hay menos de 100 casos por millón de habitantes. Por quinta semana al hilo no hay cantones en este listado.

Casos siguen a la baja

La tasa de contagio indica la velocidad de transmisión y no necesariamente la cantidad de enfermos que se presentan en una semana, en esta ocasión, también se registró una baja importante en los casos.

El promedio diario de casos de la semana bajó de 3.501 a 2.559. Es decir, 1.348 contagios confirmados menos por día que la semana pasada, lo que equivale a una reducción del 26,9%.

Si se observa en tasas por millón de habitantes, se pasó de 678,1 a 495,6. Sin embargo, al estar por encima de 250 sigue siendo considerado de muy alto riesgo.

Si se observa por provincias, todas bajaron en los últimos siete días, pero no en la misma magnitud.

La mayor incidencia está en Heredia con una tasa de 600,4 casos por millón de habitantes. Le siguen San José, con 543,1 y Cartago, con 532,5.

Posteriormente están Alajuela, con 503,5, Puntarenas, con 435,9, y Guanacaste, con 415,6.

Limón tiene el índice más bajo por segunda semana consecutiva con 277,4.

Esta información está en desarrollo