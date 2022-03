Fincas, empresas, centros educativos e iglesias serán vacunatorios contra covid-19

En las comunidades rurales y transfronterizas los sitios de vacunación en lugares cercanos a la gente son comunes. En la fotografía, Gilbert Rojas vacuna a Carmen Basán. (John Durán)

Las vacunas contra covid-19 se mantendrán en los centros de salud, pero a partir de este lunes también viajan a otros lugares para facilitar el acceso a la población. Empresas, fincas meloneras, bananeras, piñeras y de tubérculos, instituciones públicas, centros educativos privados, agencias bancarias, colegios profesionales, zonas francas, centros comerciales y religiosos, entre otros lugares, serán visitados durante las próximas dos semanas.

Para realizar esta labor, hubo una intensa coordinación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con compañías, establecimientos y otras entidades.

“En esta segunda etapa, la CCSS irá a los brazos de la población, a buscar a los mayores de 12 años quienes por alguna razón no han podido acercarse a los puestos de vacunación y desean protegerse contra la covid-19, sea empezando su esquema de inmunización, o bien, recibiendo la segunda o tercera dosis”, destacó Leandra Abarca Gómez, coordinadora del Programa ampliado de inmunización de la CCSS.

Las autoridades nacionales tienen el reto de llegar a 250.004 mayores de 12 años que todavía no han comenzado su esquema. Este número, no obstante, podría ser menor, porque los vacunados en el extranjero no se ven reflejados directamente en el expediente institucional y las personas deben inscribirse por aparte.

La vacunación pediátrica se mantendrá exclusivamente en los centros de salud. Las 105 áreas de salud tienen vacunatorios activos para los niños de 5 a 11 años.

La CCSS tiene habilitada la vacunación en todo el país. Usted puede ver lugares, horas y días de atención en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion. Todos los puestos tienen dosis suficientes para que cualquier persona que por algún motivo no se haya protegido, pueda hacerlo.

Avance

Tres de cada cuatro costarricenses ya tienen su esquema de dos dosis contra la covid-19. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó la tarde de este martes a través de su página web que 3.827.352 personas, el 74,1% de los habitantes, ya tiene ambas dosis.

De estas personas, hay 1.326.215 que además cuentan con su tercera dosis de refuerzo. Esto representa el 25,66% de la población nacional.

Del 24 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2022, se han administrado 9.349.535 vacunas contra la enfermedad pandémica. De estas, 243.900 han sido en niños entre los 5 y los 11 años.

