Tres de cada cuatro ticos ya tienen esquema completo contra covid-19

En las zonas rurales, los hogares y negocios se convierten en centros de vacunación. Géiner Aguilar puso su vacunatorio en una casa y pulpería en Peñas Blancas, cerca de la frontera con Nicaragua. Allí llegaron los vecinos. (John Durán)

Tres de cada cuatro costarricenses ya tienen su esquema de dos dosis contra la covid-19. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó la tarde de este martes a través de su página web que 3.827.352 personas, el 74,1% de los habitantes, ya tiene ambas dosis.

De estas personas, hay 1.326.215 que además cuentan con su tercera dosis de refuerzo. Esto representa el 25,66% de la población nacional.

La tercera dosis la puede recibir todo mayor de 12 años que tenga cuatro meses o más de haber completado su esquema. Esta vacuna adicional es obligatoria para quienes trabajan en el sector público y en los funcionarios de salud, también para los adolescentes de entre 12 y 17, al ser parte del esquema básico de vacunación.

Los especialistas llaman a la población que tiene la posibilidad de recibir esta tercera dosis a hacerlo, pues se ha verificado su utilidad para proteger de complicaciones y muerte si la infección es causada por la variante ómicron, la cual ya es dominante en nuestro país y se caracteriza por ser más contagiosa.

Si usted enfermó de covid-19 puede ponerse esta vacuna a partir del momento en el que ya esté sin síntomas y su orden sanitaria haya sido levantada.

La CCSS tiene habilitados vacunatorios en todo el país. Usted puede ver lugares, horas y días de atención para todas las edades en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion. Todos los puestos tienen dosis suficientes para que cualquier persona que por algún motivo no se haya protegido, pueda hacerlo.

Se están aplicando dos vacunas, la de la casa farmacéutica Pfizer con la empresa BioNTech y el producto de la empresa biotecnológica Moderna. El primer fármaco se utiliza en niños, dado que es el único biológico con presentación pediátrica. Las dosis de Moderna se utilizan en mayores de 18 años, pues la vacuna de Pfizer, en su presentación para adultos, es la única que cuenta con autorización para adolescentes.

Balance semanal

En la última semana, entre el 22 y el 28 de febrero, se aplicaron 378.925 vacunas: 43.304 primeras (que incluyen 35.603 vacunas pediátricas y 7.701 para mayores de 12 años), 39.462 segundas (19.293 pediátricas y 20.169 para mayores de 12) y 296.159 terceras para reforzar la protección inicial en los mayores de 12 años.

En otras palabras, el 78,15% de las dosis inyectadas en los últimos siete días correspondieron a refuerzos.

En total, 4.195.968 nacionales de todas las edades (el 81,27% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Los esquemas completos llegan a 3.827.352 habitantes, el 74,13% de la población. Las terceras dosis han llegado al 25,69% de los habitantes.

Del 24 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2022, se han administrado 9.349.535 vacunas contra la enfermedad pandémica. De estas, 243.900 han sido en niños entre los 5 y los 11 años.

No obstante, las autoridades nacionales tienen todavía un reto pendiente, llegar a 250.004 mayores de 12 años que todavía no han comenzado su esquema. Este número, no obstante, podría ser menor, porque los vacunados en el extranjero no se ven reflejados directamente en el expediente institucional y las personas deben inscribirse por aparte.

Como parte de la estrategia para llegar a esta población, a partir de la próxima semana los equipos vacunadores visitarán centros laborales, universidades, centros diurnos y religiosos y comunidades.

Por edades

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,6%, que son 790.543 personas, tienen al menos la primera dosis y el 96,3%, que son 788.058 individuos, tienen ambas. A esto se le deben sumar 571.907 (el 69,9% de este grupo etario) que ya recibieron tres dosis. En total, se han aplicado 2.150.508 biológicos a este grupo.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.449.220 vacunas: 1.064.385 primeras dosis (94,7% de población estimada) y 1.014.120 segundas (90,2%). Se añaden 370.715 personas que ya suman tres vacunas, esto constituye el 33% de este grupo de edad.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 3.398.133 biológicos; 1.613.378 corresponden a primeras dosis y 1.459.268 fueron segundas dosis. El 93,1% ya cuenta al menos con su primera inyección y el 84,2% completó su esquema. Además, 325.487 habitantes (el 18,8% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 1.107.774 vacunas: 556.034 corresponden a primeras dosis y 493.634 a segundas. El 93% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 82,5% ya lo completó. En este grupo hay 58.106 personas con vacuna de refuerzo, ellas constituyen el 9,7% de este grupo.

Entre 5 y 11 años. Hay un total de 243.900 vacunas administradas. Se trata de 171.628 primeras dosis y 72.272 segundas. El 32,66% de este rango ya comenzó el esquema y el 13,84% ya lo completó. Para esta población no se contemplan terceras dosis. Desde este 23 de febrero la vacunación está abierta a todos los niños en este rango de edad.

Por regiones

La región Huetar Norte tiene una particularidad: el mayor avance en primeras dosis: el 83,5% de los habitantes tiene al menos una, pero el segundo mayor rezago al completar esquemas; 69,7% tiene ambas.

Le sigue muy de cerca la Chorotega, donde el 82,7% ya inició esquema y el 73,6% ya lo terminó. En tercer lugar de primeras dosis está la Central Norte, con un 82,1%. Allí se han completado más esquemas que en cualquier otro lugar del país: el 76%.

Le siguen el Pacífico Central, con 82% con una dosis y 71,8% con ambas. En la región Huetar Atlántica, el lugar con menos segundas dosis, se logró avanzar con las primeras: hay 80,6% con esquema iniciado y 69,5% con ambas dosis.

En la Central Sur, el 80,3% tiene una dosis y el 75,5% ambas. Finalmente, en la región Brunca está la menor proporción de primeras dosis, el 80,1% comenzó su esquema y el 72,1% ya lo terminó.

Las regiones con mayor proporción de terceras dosis son la Central Sur, con 29,9%, la Central Norte, con 27,3% y la Brunca, con 22,9%. Las más rezagadas en este ámbito son la Huetar Atlántica, con 17,9% y la Huetar Norte, con 17,2%.

