Ola pandémica está en ‘franco declive’, pero no puede afirmarse si es irreversible

Menos casos reportados. Estancamiento de hospitalizaciones. Descenso en fallecimientos. Esa fue la tónica del impacto de la covid-19 en la última semana. Para los especialistas de al Universidad Hispanoamericana (UH), esta es una muy buena señal, pero todavía no es definitiva.

“Estos datos nos alientan a pensar que el descenso de la pandemia en Costa Rica, al menos por esta ola, está en franco declive, pero nadie puede asegurar con certeza, que dicha tendencia, es irreversible. De allí nuestra cautela y moderación al emitir opinión”, destaca el informe Una pandemia en perspectiva, divulgado la mañana de este viernes.

Los analistas, liderados por el médico y epidemiólogo Ronald Evans, evidencian que la tasa de contagio está en niveles bajos por tercera semana consecutiva. El indicador, también llamado tasa R, se ubica en 0,78. Esto significa que, basado en los casos reportados de los últimos siete días, un grupo de 100 personas con el virus SARS-Cov-2, causante de la covid-19, infectaría a 78.

Esta cifra es la más baja de las reportadas y ya se había registrado en dos oportunidades: 16 y 30 de octubre del 2021.

Este número da cuenta de la velocidad de transmisión del virus. Cuando está por debajo de 1 implica que esta va cayendo y cada vez se contagiaría un grupo menor de gente. Las dos ocasiones en que estuvo en 0,78 fue en una época en la que la transmisión estuvo por debajo de 1 durante 12 semanas consecutivas.

Sin embargo, los autores recuerdan que este no es el único indicador y que debe prestarse atención a las hospitalizaciones que, aunque muestran una baja, todavía se encuentran en niveles altos. También debe recordarse que no todas las personas acuden a hacerse la prueba: hay quienes no registran síntomas del todo y ni se percatan del contagio y hay quienes simplemente asumen que tienen el virus y optan por aislarse unas semanas para no contagiar a otras personas, pero no se realizan la prueba. Ninguno de estos casos aparece reflejado dentro de los números reportados.

El comportamiento del virus ha llevado al gobierno a anunciar el levantamiento de algunas restricciones, los especialistas piden a la población seguirse cuidando. (Rafael Pacheco Granados)

En cada provincia

De acuerdo con el análisis, el contagio no es igual en todo el país y cada provincia tiene su ritmo propio. Sin embargo, todas ellas bajaron y están por debajo de 1.

En los últimos siete días, la velocidad de contagio fue mayor en Guanacaste, con 0,84. Es decir, 100 personas infectan a 84. En esta provincia las infecciones también van a la baja, pero lo hacen con un ritmo menor al visto en las otras provincias.

Le siguen Alajuela y Puntarenas, con 0,82 cada una, y Cartago, con 0,8. Heredia tiene 0,77 y San José, 0,75.

El indicador más bajo está en Limón, con 0,71. En la provincia del Caribe 100 personas con el virus se lo transmitirían a 71.

En los cantones

El análisis por cantones se enfoca en revisar el riesgo de la cantidad de casos de covid-19, según la población de cada territorio. Se hace de esa forma porque el cálculo de la tasa de contagio no es factible en lugares con menos de 25.000 habitantes.

Se considera categoría de alto riesgo cuando hay más de 250 casos por millón de pobladores. Para esta última semana, 79 cantones (el 96,34% de la totalidad) están en esta categoría. En el reporte anterior la totalidad de los cantones estaba en este listado.

El cantón con la mayor incidencia fue Montes de Oro, en Puntarenas, con 1383,5 casos por millón de habitantes. Le siguen dos cantones alajuelenses: Antenas, que reportó 1.182 por millón, y Poás, que registró 1.102,4.

El informe considera una categoría de muy bajo riesgo en las que hay menos de 100 casos por millón de habitantes. Por cuarta semana al hilo no hay cantones en este listado.

No obstante, hay dos en la lista de bajo riesgo, donde están quienes tienen entre 100 y 149 casos por millón. Alí se encuentran Los Chiles, en Alajuela y Turrubares, en San José. Con 145,2 y 143,9, respectivamente.

De los cantones cuya población permite un cálculo de R solo dos están en 1 o por encima: Cañas, con 1,07 y Sarapiquí con 1. En este último lugar se mantendría el ritmo de infección.

Casos a la baja

La tasa de contagio indica la velocidad de transmisión y no necesariamente la cantidad de enfermos que se presentan en una semana, en esta ocasión, también se registró una baja importante en los casos.

El promedio diario de casos de la semana bajó de 4.849 a 100. Es decir, 1.348 contagios confirmados menos por día que la semana pasada, lo que equivale a una reducción del 27,8%.

Si se observa en tasas por millón de habitantes, se pasó de 939,2 a 678,1. Sin embargo, por esta por encima de 250 sigue siendo considerado de muy alto riesgo.

Si se observa por provincias, todas bajaron en los últimos siete días, pero no en la misma magnitud.

La mayor incidencia está en Cartago, con una tasa de 831,9 casos por millón de habitantes. Le siguen Heredia, con 799,3 y San José, con 718,8.

Posteriormente están Alajuela, con 703,9, Puntarenas, con 578,5 y Guanacaste, con 575,9.

Limón tiene el índice más bajo, con 350,5.

