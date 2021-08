Salud espera en octubre resultados de ensayos mundiales para vacunar a menores de 12 años

El 4 de agosto, Coopesaín vacunó a personas de 12 años en adelante en la sede instalada en la Universidad Hispanoamericana, en Llorente de Tibás. Franco Centenon fue uno de los menore vacunados ese día. (Alonso Tenorio)

El Ministerio de Salud espera para octubre los resultados de ensayos clínicos mundiales sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra la covid-19 en niños.

De esto dependerá si Costa Rica aprueba la vacunación para personas con menos de 12 años, informó el ministro Daniel Salas Peraza este martes, a los diputados durante la audiencia para defender un préstamo por $80 millones para financiar el plan de dosis anticovid.

Según Salas, se espera que esa presentación formal se haga antes de que finalice el 2021, probablemente en octubre, y que sea aprobado por una agencia de regulación estricta, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), o la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus sigla en inglés).

“Hasta que eso no ocurra no podríamos aprobarlo en nuestro país. Eso sería hasta el 2022″, dijo el ministro, quien confirmó que por ahora no hay oferta de este tipo de vacuna para la población pediátrica.

Parte de los dineros del empréstito que este martes se discutió en la Comisión de Asuntos Hacendarios, se utilizarían para adquirir 2,5 millones de vacunas.

Esa cantidad se negocia en estos momentos con la farmacéutica Pfizer, uno de los dos desarrolladores de las vacunas actualmente disponibles en el país.

De esos 2,5 millones de vacunas, 1,5 millones irían destinadas a población infantil, en el rango de edad que va de los 2 a los 12 años.

El esquema de vacunación previsto es de dos dosis por persona, informó este martes la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), del Ministerio de Salud.

En Costa Rica, la cantidad de menores de edad que están enfermando de covid-19 y requieren atención hospitalaria ha ido en aumento en las últimas semanas.

Este martes, el Hospital Nacional de Niños confirmó la muerte de dos niños más. Los fallecimientos ocurrieron el pasado fin de semana.

Se trata de un chiquito menor de dos años, y otro de 12 años, ambos con enfermedades de fondo, según informó el director interino, Carlos Jiménez.

En total, Salud registra 14 muertes en menores de edad por esta causa desde el inicio de la emergencia nacional causada por la pandemia.

Este martes, 15 menores estaban internados en el Nacional de Niños por covid-19; 11 de ellos en salón para pacientes en condición moderada, y cuatro en Cuidados Intensivos, informó Jiménez.

El 10 de agosto, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) solicitó evaluar la posibilidad de vacunar a niños contra la covid-19, ante el aumento de casos y hospitalizaciones en los menores de entre 5 y 11 años.