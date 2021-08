Hospitalizaciones de niños por covid-19 crecen de forma lenta, pero constante

El Hospital Nacional de Niños cuenta con todo lo necesario para atender a los menores que lo necesiten, pero sus autoridades advierten que no es la única enfermedad a la que le hacen frente, y piden a las familias cuidarlos. (Oficina de Comunicación HNN)

Durante las últimas semanas, las infecciones y hospitalizaciones por covid-19 en menores han aumentado paulatinamente, pero de forma constante, situación que no se había visto anteriormente en la pandemia.

“Durante toda la pandemia la proporción de los casos pediátricos venía en un 8%, un 8,4%. Desde hace un par de semanas ya se viene por encima de 9%”, comentó Olga Arguedas Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños (HNN).

Arguedas indica que las hospitalizaciones también son constantes. Se pasó de tener entre cinco y seis menores internados, el año pasado, a que este domingo 8 de agosto se tuvieran 14 internados confirmados con el virus y otros 10 sospechosos, quienes mientras no se descarte el virus son manejados como si estuvieran positivos.

De los casos confirmados, hay cuatro en una unidad de cuidado intensivo (UCI).

“En el hospital hemos tenido un aumento significativo en el último par de meses. Hoy estamos llenísimos”, recalcó la jerarca, quien recuerda que no solo se lidia con la enfermedad pandémica, también con otras afecciones, como el virus sincitial respiratorio, que se encuentra en un pico.

A esto se le debe añadir el fallecimiento en este mes de dos menores por las complicaciones de la covid-19, ambos tenían condiciones previas de salud producto de las otras enfermedades.

Las autoridades del centro médico no son las únicas que advierten de esta situación. La Universidad Hispanoamericana (UH) también lo hizo este viernes en el reporte Una pandemia en perspectiva. Incluso, los investigadores advierten de que este fenómeno comenzó antes.

“Conforme transcurre el tiempo, se incrementa la utilización de camas de UCI. En lugar de ver picos aislados de aumento, vemos como desde marzo del 2021, lenta y sostenidamente se han ido aumentando los casos de menores hospitalizados con covid-19 en este centro”, cita el documento.

hospitalizaciones Esta es la evolución de los internamientos por covid-19 en el Hospital Nacional de Niños. Gráfico: Universidad Hispanoamericana

[ Tasa de contagio de covid-19 da salto: 100 personas infectarían a 103 ]

Perfil de los niños en hospital

Arguedas aclara que los menores que requieren de internamiento en su gran mayoría tienen factores de riesgo que ya los hacían más vulnerables.

“En covid-19 prácticamente el 100% de quienes se internan tienen enfermedades predisponentes”.

Dentro de estas condiciones están las enfermedades que requieren del uso de quimioterapia, como algunos tipos de cáncer o males hematológicos (en la sangre). También destacan cardiopatías congénitas o parálisis cerebral.

“Los niños sanos se infectan, claro, pero no se hospitalizan, serían casos muy raros o aislados”, manifestó Arguedas.

[ Enfermos de covid-19 sin vacuna saturan Hospital San Carlos ]

hospitalizaciones Esta es la evolución de Internamientos por covid-19 en el Hospital Nacional de Niños. Gráfico: Universidad Hispanoamericana

[ Así se ve la curva de casos confirmados de covid-19 en Costa Rica ]

Piden no relajar medidas

Costa Rica no es el único país que reporta mayores hospitalizaciones en menores de edad producto de la covid-19. Chile, Uruguay y Estados Unidos también lo hacen.

“Los niños se están volviendo el blanco principal y tenemos que protegerlos, porque si esta tendencia continúa, vamos a seguir duplicando la mortalidad, las hospitalizaciones en UCI y en el resto de las salas”, advierte el reporte de la Hispanoamericana.

Para la jerarca del hospital, una de las razones por las cuales esto se da es porque los adultos de las familias, ya parcialmente vacunados, bajan la guardia y comienzan a realizar actividades en las que no son tan rigurosos con los protocolos.

“Cuando un número importante de personas tiene solo una dosis se relajan. El mensaje es que una sola dosis no nos protege contra la enfermedad, solo parcialmente, y la proporción de protección con la variante delta es menor”, aseveró Arguedas.

A esto se le une que en época lluviosa, como la que experimentamos en este momento, los espacios de socialización dejan de estar en sitios abiertos, y se buscan más los espacios cerrados, no todos con buena ventilación. En estos lugares la transmisión es mayor.

La especialista recuerda que la vacuna, aun cuando se tienen el esquema completo, no evita la transmisión, por lo que los ya vacunados pueden infectarse, no tener síntomas e igual infectar a los más pequeños de la casa.

“Casi siempre el contagio de los menores proviene de algún adulto que lleva la enfermedad a la casa. Ellos, que sí pueden vacunarse, son los llamados no solo a vacunarse, también a no bajar la guardia para no infectar a sus hijos”, señaló Arguedas.

[ Especial: La covid-19 en Costa Rica ]

El papel de la variante delta

En casi todos los países, los internamientos de menores han coincidido en el tiempo con una mayor diseminación de la variante delta del SARS-CoV-2 (virus causante de la covid-19). Esta variante se caracteriza por ser más transmisible.

Sin embargo, ¿será esta más agresiva en los menores?

“No lo podríamos saber a ciencia cierta todavía. De momento, no hay pruebas”, enfatiza la pediatra inmunóloga.

Para los especialistas una de las razones es que la población pediátrica aún no se encuentra protegida con la vacuna.

“Lo que ciertamente ocurre es que las poblaciones más vulnerables ya están vacunadas. Los virus siempre buscan un nicho susceptible y los más susceptibles ahorita son las personas que no están vacunadas, dentro de ellas, los niños. Es por eso que delta está infectando más a esas poblaciones”, aclaró la doctora.

Y subrayó: “que lo haga más agresivo, pues no hay elementos para decir eso. Probablemente no”.

Otras personas, aunque se mantienen cautas y dicen que no hay evidencia contundente, sí sugieren que delta podría tener un impacto mayor.

“Está claro que esta variante es capaz de causar daños serios en los niños. Estas historias salen de varias unidades de cuidados intensivos”, manifestó Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) en entrevista con CNN.

Mientras tanto, el microbiólogo genetista y epidemiólogo de enfermedades infecciosas Francois Balloux, aseveró que delta no tiene ni preferencia por los niños ni es más letal en esta población. El que se vea más ahora se debe en parte a que no se observa tanto (ni de forma tan grave) en las edades ya protegidas por la vacuna.

[ Daniel Salas pide a patronos intensificar teletrabajo pues país sigue en alto riesgo ante covid-19 ]

Futura vacunación en niños

Arguedas se mantiene esperanzada de que un futuro cercano la vacuna de las empresas Pfizer y BioNTech recibiría la autorización de uso de emergencia para población de cinco a 11 años con 11 meses.

Pfizer indicó que en setiembre u octubre pedirían este aval temporal ante la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

La FDA decidirá si avala o no esta licencia. Si lo hace, Costa Rica pasaría a estudiar si aplica la vacuna en esos grupos.

Este jueves, el gobierno costarricense anunció que ya negocia la compra de 2,5 millones de dosis. De estas, 1,5 millones serían para proteger a 750.000 menores.

“La enfermedad en personas jóvenes tiende a ser más leve, pero no podemos seguir garantizando que esto sea así con la aparición de nuevas variantes. Además, a población muy vulnerable por su estado de salud sí le puede ir muy mal si se infecta”, concluyó la jerarca.

[ (Video) Síndrome infantil crónico de covid-19 ]