“Reaccionemos por amor, por solidaridad por empatía, porque si bien muchas personas no van a morir por esta enfermedad hay muchísimos que sí, 2000 y resto de fallecimientos rompen un récord. Reaccionemos, no andemos como si este asunto no fuera con nosotros como zombis que no vemos que el sistema hospitalario está colapsando, que sigamos haciendo fiestas, rompimiento de burbujas...”, clamó.