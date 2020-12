— Estoy totalmente de acuerdo con que tengamos burbujas sociales, y mantenernos con distanciamiento no significa abandonar a nuestros adultos mayores. Significa incluirlos en actividades los más seguras posible, para que ellos no tengan riesgo. La familia del adulto mayor debe sentirse presente para ellos, por medio de vías digitales o con reuniones seguras, para que de esa forma el adulto mayor se sienta incluido y no sienta que la familia lo ha abandonado. Todos debemos vivir nuestros días con intensidad, y por supuesto que esto es importante para las familias, especialmente con adultos mayores porque no sabemos si va a ser la última vez que los vamos a ver. Pero esto no significa que sea correcto ponerlos en riesgos. Una fiesta en donde se genere un riesgo importante, y un adulto mayor termine contagiado de covid, no creo que sea algo que las familias quisieran tener en su conciencia.