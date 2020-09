"Tengo corazón de geriatra y ese corazón siente orgullo de los ancianos y de tantas personas que los han apoyado, asistido, cuidado y protegido todo este tiempo. A todos ellos los exhorto a no cansarse, a no aburrirse, a no rendirse. No ahora, no cuando han luchado tantos meses; no ahora, cuando han luchado tantos meses; no ahora, cuando nuestro sistema de salud está con un nivel de carga mayor al que puede manejar; no ahora, cuando en las salas de emergencia un adulto mayor no tendrá la prioridad; no ahora, cuando hasta el mismo personal está enfermando y hasta muriendo; no ahora, cuando la pandemia parece salir de control y a tantos parece no importarle.