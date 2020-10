“Y la otra cosa: la sobreprotección puede ser tan negativa como el abandono. En estos tiempos, por el mismo susto de la covid, caemos en actitudes tipo agresión: ‘usted no me sale, usted no se mueve’, cuando hay que recordar que los adultos mayores son ciudadanos de derecho. Yo no lo puedo tener encerrado. Eso también es un elemento negativo, no podemos caer en extremos. Lo que sí hay que facilitar son todas las medidas de protección necesarias, especialmente, en adultos mayores superfuncionales. Incluso, acompañarlos para que no salgan solos en autobús. ‘No se me mueve de aquí porque no le doy permiso’, es una actitud extrema”.