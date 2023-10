Más de un millón de personas esperan cita, cirugía o exámenes, asegura sindicato de enfermería

Más de un millón de personas estarían a la espera de una cirugía, cita con el especialista o un examen diagnóstico en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según datos revelados por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) durante un foro organizado por la Universidad Nacional (UNA), la mañana de este martes.

El secretario general del Sinae, Lenín Hernández, aprovechó la actividad para pedir que las listas de espera en la CCSS sean declaradas emergencia nacional.

Según el sindicalista, en algunas áreas, como procedimientos diagnósticos, las cifras han crecido un 50% en el año de gestión de la actual presidenta de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, funcionaria que, según él, no debería continuar al frente de la institución.

En el marco de los 50 años de la UNA, esta casa de estudios convocó a expresidentes ejecutivos de la CCSS y a especialistas a analizar la situación actual de esta institución. Participaron Román Macaya Hayes, María del Rocío Sáenz Madrigal y Álvaro Ramos Chaves.

También acudieron los analistas Juan José Romero Zúñiga, epidemiólogo de la UNA, la diputada oficialista Ada Acuña, y el académico de la UNA Abelardo Morales. En representación de la CCSS asistió el gerente médico, Wilburg Díaz Cruz.

Cifras en crecimiento

Sobre el crecimiento de las listas de espera en citas de primera vez con el médico especialista, Lenín Hernández afirmó que de acuerdo con los datos que manejan, pasaron de 185.920 en octubre del 2022 a 285.758 en agosto pasado.

La lista que más ha aumentado es la de pacientes en espera de algún procedimiento diagnóstico, que pasó de 367.053 personas hace justamente un año, a más de 600.000 en la actualidad; o sea más de un 50%, dijo Hernández.

El vocero sindical informó de que, desde mayo del 2022, el Sinae presentó un documento con propuestas para fortalecer la seguridad social y solicitó declarar las listas de espera emergencia nacional. Esto se le presentó al Poder Ejecutivo sin que hasta ahora hayan recibido respuestas.

Hernández propone estas cinco medidas para resolverlo:

Extender la jornada en el primer nivel de atención (Ebáis).

en el primer nivel de atención (Ebáis). Honrar la deuda estatal con la CCSS, que supera los ¢600.000 millones para los seguros de salud y de pensiones.

con la CCSS, que supera los ¢600.000 millones para los seguros de salud y de pensiones. Optimizar los recursos para mejorar los servicios de salud.

para mejorar los servicios de salud. Declarar emergencia nacional las listas de espera.

Desafíos para la CCSS

Las listas de espera son un tópico recurrente cuando se habla de los desafíos de la CCSS, por lo que fueron un aspecto central en este foro.

Para la expresidenta de la CCSS y exministra de Salud, María del Rocío Sáenz Madrigal, las listas de espera deben ser abordadas desde lo que se conoce como determinantes de la salud.

Sáenz trabaja en una iniciativa regional sobre este tema en la cual la conceptualización y abordaje de las listas de espera requiere, entre otras cosas, una revisión profunda de ćomo se está organizando la prestación de los servicios de salud

“Se propone un monitoreo desde que las personas están en su comunidad, por medio de la visita de los Ataps (técnicos de atención primaria en salud, que laboran en los Ebáis). Para eso se requiere tener todos los equipos construidos, trabajando, conociendo sus comunidades, pero si eso se rompe es fácil hablar de listas de espera como un proceso final”, dijo Sáenz.

La exjerarca, quien ahora está retirada, no ocultó su preocupación por la situación actual de la CCSS. Según dijo, la conducción de políticas públicas requiere un profundo conocimiento pero, según ella, a casi dos años de la actual administración, esta es una deuda.

“Se requiere visión, gobernabilidad, estrategia de sostenibilidad y sobre todo una legitimación social. (...) Había tomado la decisión de no participar en discusiones sobre la seguridad social, pero algunas comunicaciones desde las autoridades actuales me han generado mucha preocupación por su apuesta a un cambio sin ruta, a unas ideas que buscan fragmentar y segmentar el sistema de salud, aumentar los gastos de salud a través del copago, donde las personas con menos no van a tener acceso y van a quedar perdidas, y por la ausencia de criterios técnicos y jurídicos de la propuesta.

“Hay que exigir los criterios técnicos y jurídicos para abordar la seguridad social para las futuras generaciones, que es el compromiso que tenemos como sociedad costarricense, de heredar algo mejor de lo que recibimos. Si no, no estamos en Costa Rica, estamos en otro lugar”, manifestó Sáenz Madrigal.

Por su parte, el expresidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya Hayes, dijo que en su administración en la CCSS (2018-2022) había 352 proyectos en el portafolio de infraestructura y tecnología, además de un plan de reducción de brechas en atención primaria.

“Luego vino la pandemia y todo esto se tuvo que suspender. Había muchos proyectos encaminados, el hospital de Cartago, que ya debería estar moviendo tierra.

“El de Limón, que tenía el terreno identificado, el hospital de Golfito, la Torre de la Esperanza, el nuevo hospital de Geriatría... Había diez hospitales grandes y se frenaron prácticamente todos. Hay que volverlos a echar a andar porque el tiempo perdido pasa factura”, dijo el exjerarca.

Durante la primera fase del foro también participó la diputada oficialista Ada Acuña, quien reiteró el mensaje gubernamental sobre la falta de información o información inconsistente para conocer realmente cuál es la situación de la CCSS.