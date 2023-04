Gerente financiero de CCSS: ‘Me suspendieron sin ninguna aclaración de parte mía’

El gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Gustavo Picado Chacón, aseguró a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en la Asamblea Legislativa, que la presidenta de la institución, Marta Esquivel, y la Junta Directiva lo suspendieron sin darle oportunidad de explicarles los estados financieros de la CCSS.

“Yo no tuve ninguna reunión o conversación, ni espacio, ni con doña Marta ni con esta Junta que me suspendió, que algunos ni me conocen porque nunca me recibieron en ninguna sesión. Incluso, yo había entregado documentos sobre liquidaciones presupuestarias y situación financiera de diciembre, enero y me suspendieron el 13 de febrero sin ninguna aclaración de parte mía”, dijo Picado.

El gerente, suspendido por cuatro meses, alega que no hay un proceso disciplinario en su contra por lo que sigue recibiendo su salario a pesar de estar suspendido. “Es simplemente una idea de que hay que separarme para poder analizar la verdadera situación de la Caja”, insistió.

La Junta Directiva le achaca a Picado, basados en auditorías externas realizadas por la empresa Deloitte, que los estados financieros muestran una “falencia de evidencia que soporten los saldos contables” y el “uso de prácticas contables no estandarizadas” desde 2017.

Por otro lado, el gerente financiero insiste en que la CCSS no está quebrada.

“No está quebrada. Yo tengo conocimiento de las finanzas de la Caja desde abril del 2012 y si tuviera que elegir un momento para decir que se está cerca de la quiebra este es el menos apropiado. Creo que es el momento donde la Caja está más robusta, líquida y más solvente que en otro momento”, mencionó Picado.

El gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, estuvo presente en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía

Además argumentó que la CCSS conoce el monto exacto que el Estado adeuda, pero que es el Ministerio de Hacienda el que no “quiere reconocer” ese pendiente.

“La Caja tiene un registro de la deuda que tiene el Estado, que Hacienda tenga divergencias con respecto a ese monto es diferente”, añadió.

La investigación legislativa pretende dilucidar la condición financiera real de los seguros de Salud y Maternidad (SEM) y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) pues tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, como la actual jerarca de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, han manifestado, en diferentes momentos, que la institución está quebrada y hay que asegurar su sostenibilidad financiera.

