Presidente Chaves: ‘La CCSS está quebrada’

En tono tajante, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, declaró este domingo que “la Caja está quebrada”. Lo hizo al explicar por qué razón destituyó la noche del sábado a Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El mandatario alegó que Ramos defendía el aumento salarial aprobado el 8 de setiembre por la Junta Directiva a los 63.000 funcionarios de esa institución, el cual oscilará entre ¢7.500 y ¢8.500 y costará ¢10.000 millones más por año, más otros ¢29.000 millones porque los directivos le dieron efecto retroactivo al 2020.

Para el gobernante, no se justifica el incremento porque la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como reforma fiscal), congela los ajustes salariales en el sector público cuando el tamaño de la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto. En este momento, ronda el 68%, por lo cual, Chaves indicó que el alza viola la ley.

“La Caja está quebrada, seamos francos. En términos actuariales, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tiene un déficit enorme; el servicio de salud tiene serios problemas financieros y los ¢29.000 millones retroactivos, más los ¢10.000 millones que siguen año a año, aumenta los futuros aumentos porque es un incremento a la base, entonces aumenta todos los pluses.

“Simplemente una institución que está teniendo problemas serios financieros como la Caja, yo no veo por qué este es el momento (aumenta salarios). Además, existen dudas de legalidad. La ley de responsabilidad financiera dice no se le puede subir el salario a nadie mientras los niveles de deuda estén donde están, no han bajado”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa desde la Casa Presidencial.

Presidente Rodrigo Chaves destituye a Álvaro Ramos, jerarca de la CCSS

Chaves explicó que el país tiene una crisis fiscal que tiene suspendidos aumentos de sueldo para el sector público.

“Yo medité muchísimo. Don Álvaro es una persona honesta, muy preparada e inteligente y, por lo tanto, removerlo del cargo es una decisión que lamento pero que tenía que tomar. Yo he dicho que sí, en los próximos días valoraré si existe una opción alternativa para don Álvaro de servir en el gobierno, ese es el respeto que yo le tengo y si él está dispuesto a aceptarla, él podría servir al gobierno desde una posición diferente.

“Existe una crisis fiscal en este país que tiene suspendidos aumentos de sueldo para todo el sector público. Les recuerdo que son 330.000 más o menos empleados públicos, de los cuales la Caja son 61.000. Si se le aprueba a uno, por qué se le va a aprobar a los otros... La razón por la cual no se la puede aprobar a los otros es que el país no tiene los recursos. Estamos negociando un contrato con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La sala cuarta se ha pronunciado de que lo que está fuera de la ley de responsabilidad financiera son los gastos de los pagos de las pensiones IVM y los gastos mascarillas, guantes antibióticos, que hace el sistema de salud. De ahí a decir que los salarios de los empleados de la Caja no están sujetos a las previsiones de la ley de responsabilidad fiscal, la regla fiscal, hay un salto lógico que yo no veo. Entonces, eso hace que simplemente yo haya tenido que remover a don Álvaro de la posición, porque él piensa que ese aumento era lo que debía hacerse y yo pienso que no. Así de fácil”, manifestó el jerarca.

Presidente Chaves destituye a ministra de Comunicación, Patricia Navarro

Despido

La destitución de Ramos es la segunda que realiza el mandatario en los últimos 15 días. El pasado 2 de setiembre, trascendió el cese de la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro.

La salida del presidente ejecutivo ocurre en medio de las críticas generadas por un aumento salarial de entre ¢7.500 y ¢8.500 aprobado a los 63.000 funcionarios de la institución. Dicho ajuste le costará a la Caja ¢10.000 millones más por año, más otros ¢29.000 millones porque se decidió darle efecto retroactivo al 2020.

El propio Chaves había recomendado a los directivos de la entidad revisar la decisión pues, según les advirtió, la sanción por no acatar la regla fiscal es la destitución.

La regla fiscal es un mecanismo legal que impide aumentar salarios en el sector público cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre en este momento.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia, la nueva jerarca de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, se comprometió a realizar un análisis jurídico y financiero sobre el impacto del aumento salarial aprobado por la Junta Directiva.

También señaló que Chaves se mantendrá en contacto permanente con la funcionaria para conocer el resultado de dicho estudio, pues él viajará a Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por otra parte, indicó que mientras se nombra al nuevo titular de Trabajo, la cartera será asumida temporalmente por Luis Paulino Mora, viceministro del área social.

Chaves señala ilegalidad en aumento de salarios en CCSS y advierte destituciones