“¿Qué vamos a hacer? Si un paciente requiere cama de cuidados críticos y no hay una disponible, lo ponemos en una de moderados; si no hay una disponible se pone en una de severos; si no hay una disponible se pone en una cama de leves o de hospitalización, si no hay una disponible lo ponemos en una de pasillo”, respondió Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS, el 27 de abril.