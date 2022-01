18.519 niños ya recibieron vacuna contra covid-19

La vacunación contra la covid-19 avanza ahora con los niños de entre 5 y 11 años que, por primera vez, aparecen en los registros de esta campaña nacional. En la última semana, 18.519 personas en esas edades recibieron su primera dosis, cifra que representa el 3,5% de esa población.

De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), además se completó el esquema de vacunas de 50 menores que recibieron su primera dosis en el extranjero hace al menos 21 días, para un total de 18.569 biológicos administrados a este grupo de edad.

La meta es inmunizar a 525.491 costarricenses y residentes en estas edades, grupo que corresponde al 10% de la población nacional. Según los registros de la Caja, 506.972 están pendientes del inicio de su esquema, lo que se dará de forma paulatina conforme lleguen más vacunas.

Cada semana ingresan al país 48.000 dosis, pero debe tomarse en cuenta que es un esquema de dos dosis y se debe guardar las que recibirá cada menor 21 días después de la primera.

Quienes ya fueron inoculados tienen principalmente 11 años, ya que se comienza con los mayores y se va descendiendo en edad. Se estima que hay 75.000 niños en este rango que quedarán protegidos en dos semanas, para continuar con los de 10 años.

El otro gran grupo que se está inoculando en este momento son los menores con enfermedades de fondo, las que los exponen a mayor riesgo de enfermar gravemente y morir en caso de infectarse. Ellos son llamados por teléfono y convocados por el hospital donde reciben su control.

La CCSS administra este biológico en todas las áreas de salud. Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

Los menores reciben la vacuna desarrollada por las empresas Pfizer y BioNTech (Alonso Tenorio)

Balance

En total, 3.997.459 nacionales de todas las edades ya tienen al menos una dosis. Esto representa el 77,4% del total de la población. Los esquemas completos llegan a 3.628.935 habitantes, el 70,3% de la población. Desde el 24 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2022, se han administrado 8.145.182 vacunas contra la enfermedad pandémica.

A esto se le debe agregar que un 10% de los costarricenses ya tiene su dosis de refuerzo: 518.788 habitantes. Las terceras dosis se aplican a todo mayor de 58 años que tenga seis meses o más de haber completado su esquema, también a personal de primera línea de atención y a trabajadores y residentes de hogares de larga estancia. Como plan de contingencia, si hubiera dosis sobrantes, se les pueden administrar a personas entre los 18 y 57 años que tengan un semestre o más de haberse puesto la segunda dosis. En la última semana, 58.431 individuos recibieron este refuerzo.

Los especialistas llaman a la población que tiene la posibilidad de recibir esta tercera dosis a hacerlo, pues se ha visto de utilidad para protegerse de complicaciones y muerte si la infección es causada por la variante ómicron, la cual ya es dominante en nuestro país y se caracteriza por ser más contagiosa.

En el otro extremo se encuentran 276.885 mayores de 12 años que no han comenzado su esquema, según los registros institucionales. Este número, no obstante, podría ser menor, porque los vacunados en el extranjero no se ven reflejados directamente en el expediente institucional y las personas deben inscribirlo por aparte.

Los trabajadores de la salud buscan llegar todo lo posible a este grupo de población con diferentes estrategias. Cada semana, nuevas personas lo hacen. Este número es 31.809 personas menor que el de hace una semana. Esto puede deberse a dos razones: ticos vacunados en el extranjero que notificaron su vacunación con el EDUS (un trámite distinto al del código QR) y gente que efectivamente fue vacunada por primera vez.

