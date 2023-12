Rodrigo Chaves me destituyó por cuestionar un presupuesto ‘inflado’ en BCIE, dijo Alberto Franco

El economista Alberto Franco declaró esta noche que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo destituyó del cargo de director de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por su negativa a aprobar un presupuesto del BCIE, para el año 2023, que en su criterio estaba “inflado”.

Relató que había presión de la presidencia ejecutiva del BCIE para que se aprobara el presupuesto operativo de $140 millones a “marcha forzada”, pero él tenía muchas dudas, porque notaba un crecimiento muy acelerado en el número de plazas y no había una proyección de ingresos.

Franco aseguró que, debido a que conoce a Chaves desde hace 45 años, pensó que no apoyar el presupuesto era una “diferencia menor”, pero no fue así y la destitución le resultó dolorosa por la forma en que se produjo.

Relató que, el 3 de noviembre del año pasado, estando en una reunión del banco en Buenos Aires, Argentina, Chaves lo llamó: “Me pidió que cambiara mi posición; no la cambié, me valió el puesto”.

“El gasto crecía aceleradamente, había un aumento muy fuerte en el número de plazas. Yo pedí información, una explicación, pero no me la dieron. Yo no me opuse, ni a favor ni en contra, solo pedí más tiempo”, aseveró Franco.

Agregó que su destitución “generó un terremoto en el directorio del BCIE”; sostuvo que los demás directores estaban “aterrorizados”, porque era un ataque al directorio.

Franco dijo que Dante Mossi, expresidente del BCIE, estuvo presionando a los gobiernos para la aprobación del presupuesto de la entidad.

“La precisa del gobierno era derivada del Banco; el Banco estaba presionando muy fuerte para que se probara el presupuesto en ese momento, a marcha forzada. Entonces me habla a mí (Dante Mossi), le habla al directorio, no logra convencer a la mayoría del directorio”, indicó.

Así lo afirmó ante los diputados que investigan los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y la contratación de servicios de comunicación, para Casa Presidencial, financiada por el BCIE.

Relató que, al regresar a Costa Rica, se encontró en las oficinas del BCIE al exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, quien era su asistente ejecutivo, y le dio la carta en donde el exlegislador asumió el cargo de director de Costa Rica en sustitución de él.

El economista dejó de ser el representante en noviembre de 2022, cuando el Ministerio de Hacienda informó que había sido destituido por el gobierno debido a “diferencias de enfoque entre la gestión del país y la política de administración de BCIE”.