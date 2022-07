Renuncia director interino de Costa Rica en el BCIE por nombramiento de exdiputado como asesor

Luis Francisco Corrales, economista de 56 años, renunció al cargo de representante interino de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y argumentó que su dimisión fue a raíz del nombramiento del Gobierno del exdiputado Erwen Masís Castro como asesor de la dirección de la entidad financiera, el pasado 1. ° de julio.

Corrales confirmó a La Nación que presentó su dimisión el mismo día de la designación del exlegislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Su salida ocurre tan solo 41 días después de que fuera escogido por el Poder Ejecutivo para la dirección en el BCIE.

“Yo no di aval a ese nombramiento, ya tenía nombrada a una persona de asesora de manera interina en temas financieros hasta setiembre. Ante el eventual nombramiento del señor (Erwen) Masís de manera indefinida, me quedaría sin el apoyo de la persona que ya me estaba asesorando. Por lo tanto, ante la eventualidad de que se iba a hacer efectivo ese nombramiento puse mi carta de renuncia el 1. ° de julio”, afirmó el exdirector.

Corrales insistió que prefirió hacerse a un lado. “Yo no estuve de acuerdo, no podía estar de acuerdo con esa decisión. Me hice a un lado, renuncié”, recalcó.

El exdiputado socialcristiano dijo a este diario, a través de un mensaje de WhatsApp, el pasado viernes 8 de julio, que fue nombrado por el Gobierno como asesor en el Banco de manera indefinida.

La Nación envió consultas a Stephan Brunner, vicepresidente de la República, sobre la renuncia de Corrales y la designación del exlegislador como asesor, y se está a la espera de las respuestas.

Masís Castro ocupó el puesto de asesor legislativo de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en los primeros dos meses de función del actual Congreso, y aspiraba a la presidencia del Comité Ejecutivo de esa agrupación.

El político, de 40 años, es abogado y notario. Fue precandidato presidencial del PUSC en las pasadas elecciones. Además, fungió como alcalde de San Mateo entre el 2003 y el 2011, además de que fue asesor municipal para las alcaldías de Atenas, Orotina y Sarchí.

La Administración de Rodrigo Chaves designó a Luis Francisco Corrales en la dirección del BCIE de manera temporal desde el pasado 20 de mayo, pero no informó sobre la elección. Fue el economista quien confirmó el nombramiento a este diario, cinco días después de asumir el cargo.

Corrales aseguró que, durante los 41 días de trabajo, sus labores se concentraron en la manera de favorecer una mejor distribución de los ingresos. Además, reconoció que uno de sus mayores temores giró sobre el riesgo país.

“Los roles del director a lo interno del Banco están definidos. La toma de decisiones del directorio es casi permanente, así como la interacción que conlleva ser miembro de los diversos comités, como por ejemplo el comité de Riesgos y Finanzas. Menciono ese comité, porque una de mis mayores ocupaciones giraba en torno al concepto del riesgo país. En particular para Costa Rica, la mala distribución del ingreso es el tema de mi mayor preocupación”, aseguró.

El exdirector dijo que sus labores, durante el desempeño del cargo se centraron es establecer acciones para disminuir la desigualdad en el país mediante generación de oportunidades a las personas excluidas en las zonas de menor desarrollo por medio del fortalecimiento de las capacidades de las personas para potenciar sus oportunidades laborales.

Costa Rica es socio fundador del BCIE y pertenece a la entidad desde 1960. Actualmente, tiene aprobaciones de financiamientos por $2.875 millones entre los que destacan el Tren Eléctrico, el Programa de Fortalecimiento Regional de Infraestructura Hospitalaria, el Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque, entre otros.