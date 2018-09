“A mí me preocupa que a la fracción del PAC y al gobierno les sigue faltando valentía. Tengo el honor de ser el único diputado al que se le rechazó una moción por inconexidad, el tema del desenganche. Es un tema fundamental, es una injusticia, los médicos no tienen una corona de oro para tener una ley especial que les dé privilegios. Servicios Técnicos ha dicho que mi moción no pone en riesgo el proyecto”, afirmó Muñoz.