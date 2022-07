Gobierno quiere renta global para cobro de impuestos, anuncia Nogui Acosta

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, le anunció esta tarde a los diputados que el Gobierno avanzará con el proyecto de renta global dual, una iniciativa de ley negociada por la administración de Carlos Alvarado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Este proyecto no representa necesariamente más impuestos, pero sí va a facilitar que las personas que más ganan paguen más”, dijo el jerarca.

Renta global se refiere al cobro de impuestos en el que las personas pagan el tributo de renta sobre la totalidad de sus ingresos, en vez de hacerlo por separado, como ocurre actualmente.

Así, por ejemplo, un médico que trabaja para la CCSS y que, a la vez, ofrece consulta privada, pagaría el impuesto sobre la suma de ambos ingresos. Si esa suma aumenta sus ingresos, entonces el impuesto será mayor.

Lo mismo ocurriría con una persona que tenga dos empleos asalariados, o bien, dos actividades lucrativas independientes.

Acosta confirmó la intención de avanzar con renta global dual cuando la diputada Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), le preguntó que hará el Gobierno con el acuerdo de equilibrio fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Sí, efectivamente nosotros tenemos claridad en que la propuesta de proyectos de ley que hizo el gobierno anterior era un popurrí de impuestos. No representaba una visión integral y creemos que no eran viables por una simple razón; por ejemplo, casas de lujo, que me paree tenía una lógica, no tuvo posibilidades y el impuesto a la lotería tampoco tuvo viabilidad; y sí consideramos que cambiar el modelo o el marco, en el cual se cobran los impuestos, en este país es razonable y es pertinente y sí vamos a avanzar con el proyecto de renta dual”, declaró Acosta.

“Necesitamos tener un modelo mucho más integral de recaudación de impuestos y por eso el Gobierno tiene interés de discutir con el Fondo el proyecto de renta global dual.

“El modelo que tenemos hoy de base cedular permite que la gente puede ir distribuyendo sus rentas entre diferentes opciones y pagar menos impuestos y eso me parece que no es razonable para los costarricenses”, continuó.

La renta global planteada por Alvarado Copiado!

El proyecto de renta global planteado por la administración de Carlos Alvarado habría bajado la tasa impositiva a los trabajadores independientes y la subiría a los asalariados. Eso ocurriría porque el Ministerio de Hacienda proponía equiparar las tarifas de ambos sectores y los montos exentos del tributo.

La idea original era crear una única escala de cobro para asalariados e independientes, en la que se estableciera que los ingresos anuales serían sujetos de impuesto cuando superen los ¢8.425.000 anuales, es decir, los ¢702.083 mensuales. En ese cálculo, se excluye el aguinaldo, el cual seguiría exento.

Bajo esa dinámica, los asalariados habrían pagado impuesto si ganaban más de ¢702.083 mensuales, en vez de ¢842.000. En tanto, los independientes habrían salido ganando porque no habrían tributado desde los ¢312.000 mensuales (¢3,7 millones anuales), sino de ¢702.083 en adelante.

Noticia en desarrollo