Fabricio Alvarado y Nueva República acuerparon a ministra sembrando dudas sobre vacuna

Captura de pantalla de los diputados David Segura y Fabricio Alvarado, durante la interpelación a la ministra de Salud, Joselyn Chacón.

Los diputados Fabricio Alvarado y David Segura, del Partido Nueva República (PNR), acuerparon a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, durante su interpelación del martes en la Asamblea Legislativa, con dudas sobre la seguridad de la vacuna contra la covid-19. Usaron argumentos que han sido rechazados por autoridades internacionales en salud.

Alvarado habló de supuestos efectos abortivos para embarazadas que se inoculan contra el coronavirus, mientras Segura alegó que las dosis pueden provocar miocarditis y pericarditis, por lo que pidió que las personas firmen un consentimiento informado antes de vacunarse.

Sin embargo, los supuestos efectos y peligros expuestos por los congresistas han sido aclarados en reiteradas ocasiones por autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

La ministra Chacón asintió cuando Segura pidió el consentimiento informado, pero no hubo espacio para que concluyera su respuesta, debido a que se venció su tiempo.

El diputado puntarenense realizó el planteamiento luego de exponer, con base en la hoja informativa para proveedores de Pfizer, que “el fabricante advierte que su vacuna puede ser causal de miocarditis y pericarditis”. Agregó que tampoco se conoce “el riesgo y la gravedad de las reacciones adversas de largo plazo y sus secuelas (de estas enfermedades)”.

En realidad, ese documento de Pfizer establece que su vacuna contra la covid-19 solo está contraindicada para personas con reacciones alérgicas graves.

Al respecto, la hoja de Pfizer señala: “No administrar la vacuna covid-19 de Pfizer-BioNtech a personas con antecedentes conocidos de reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna covid-19 de Pfizer-BioNTech”.

Asimismo, un estudio elaborado por los CDC de los Estados Unidos concluyó que, después de haber padecido covid-19, el riesgo de sufrir miocarditis es 16 veces mayor. Por tanto, demostró que el riesgo derivado de la vacunación, calificado como “muy raro” o “poco común”, es menor que el exponerse a la misma enfermedad.

Esta organización señala que “los riesgos conocidos y las posibles complicaciones graves relacionadas con la enfermedad provocada por la covid-19, como problemas de salud de largo plazo, hospitalizaciones e incluso la muerte, superan los riesgos potenciales de alguna reacción adversa poco común posterior a la vacunación como el posible riesgo de tener miocarditis o pericarditis”.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) calificó esas enfermedades como un efecto adverso “muy raro”. Solo se presentan 10 casos por 100.000 personas vacunadas.

#NoComaCuento: Es falso que vacunas contra covid-19 aumenten riesgo de miocarditis en niños y adolescentes

Después de su exposición, Segura dijo: “Pregunto cuál es la posición de su gobierno sobre las advertencias señaladas en relación con el derecho de los asegurados a informarse y decidir sobre la aplicación de la vacuna. A criterio personal sí debería existir un consentimiento informado, pero me gustaría saber qué opina usted.

La ministra de Salud, sin citar estudios científicos disponibles, respondió: “Usted está en toda la razón, realmente por eso siento que muchas personas no se quieren vacunar, por estos miedos. Y excluirlos como si fueran personas ajenas a nuestro país, o personas extrañas, realmente tienen todo el derecho a pedir esa información, es su cuerpo y demás”.

Desinformación sobre riesgos de aborto espontáneo Copiado!

Fabricio Alvarado, jefe de bancada y fundador de Nueva República, replicó desinformación sobre supuestos riesgos del fármaco para personas embarazadas.

En realidad, los organismos internacionales especializados, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC de Estados Unidos, coinciden en que las vacunas contra la covid-19 son seguras para las personas en estado de embarazo y que sus beneficios “superan cualquier riesgo potencial” propiciado por padecer la enfermedad.

Alvarado justificó que padres de familia decidan no vacunar a sus hijos contra la covid-19 y alegó que ello se debe a que el gobierno anterior rompió el vínculo de confianza con hechos como presuntas compras irregulares de mascarillas en la Caja Costarricense de Seguro Social.

En seguida, comenzó a sembrar dudas entorno a los efectos de las vacunas en embarazadas. Dijo que “todos los embarazos tienen riesgo de sufrir pérdidas o efectos adversos” y añadió que “los datos disponibles sobre la vacuna disponible administrada a las mujeres embarazadas son insuficientes para informar los riesgos de la vacuna durante el embarazo”.

La OMS ha monitoreado la evidencia científica sobre la vacunación contra la covid-19 entre la población embarazada en distintas partes del mundo. De esa manera, ha concluido que “no se ha encontrado ningún resultado adverso relacionado con el embarazado asociado a la vacunación”.

Además, detalla que los riesgos del embarazo, como parto prematuro o mortinatalidad en las personas vacunadas, son “similares a las tasas de base notificadas en el total de mujeres embarazadas”. Sobre el supuesto riesgo de aborto, la OMS señala que “las mujeres vacunadas al principio del embarazo tienen el mismo riesgo de sufrir un aborto espontáneo que las mujeres que no fueron vacunadas al principio del embarazo”.

“Dados los considerables riesgos debidos la COVID-19 durante el embarazo, es fundamental garantizar que las mujeres embarazadas, y las que planean quedar embarazadas, tengan acceso a las vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la OMS en la lista de uso en emergencias en cuanto estén disponibles. Esto ayudará a proteger su salud y la de sus bebés.

“Si las mujeres embarazadas aún no están vacunadas, las evidencias actuales indican que los beneficios de la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo superan cualquier riesgo potencial cuando hay una transmisión comunitaria del virus en curso o prevista”, señala la OMS.

Fabricio Alvarado le dijo a Chacón: “Queremos saber si hay alguna preocupación en el Gobierno por el tema de las mujeres embarazadas. Si tienen información sobre si hay riesgo o no lo hay”.

La jerarca contestó: “Realmente, don Fabricio, pues como le indico, dentro del contrato de confidencialidad vienen absolutamente todos los riesgos que hay, no solo para embarazadas, sino en toda la población. Y no me puedo referir a eso, porque es difícil para mí, es lo mismo que le decía”.

#NoComaCuento: Vacunas contra la covid-19 no aumentan el riesgo de sufrir un aborto espontáneo

Chacón argumentó que no puede referirse por confidencialidad del contrato. Entonces, Alvarado replicó: “Eso creo que nos da pie para entender por qué la preocupación de mucha gente (...) sobre posibles efectos abortivos en mujeres embarazadas. Y perdón, acabo de decir una incongruencia porque solo las mujeres pueden quedar embarazadas, es importante decirlo”.