Whoopi Goldberg le ofreció al Papa Francisco un papel en ‘Cambio de Hábito 3′

Uno de los papeles más icónicos de Whoopi Golberg fue su interpretación de una monja en las dos películas de la saga Cambio de hábito. Desde 1993, año de estreno del último de estos filmes, la actriz ambiciona con una tercera parte y dijo que le gustaría contar con la participación del Papa Francisco.

La reconocida conductora de televisión hizo esta declaración en el programa Tonight Show, de Jimmy Fallon, emitido miércoles. Esto mientras relataba el viaje que realizó al Vaticano en diciembre del año pasado, en el cual sostuvo una charla con el líder religioso, en la que sus aclamadas cintas fueron tema de conversación.

“Le dije: ‘Sabés, estamos tratando de ayudar a traer a las hermanas al Siglo XXI’, y califiqué el proyecto como algo tonto, pero él me detuvo. ‘Una de las mejores cosas que podés hacer por las personas es ayudarlas, alegrarlas y hacerlas reír’, me respondió”, relató la estrella de 68 años.

En ese momento, Fallon le consultó sobre un posible cameo del pontífice católico. Goldberg aseveró que Francisco elogiaba su trabajo, por lo que ella aprovechó la situación para ofrecerle un papel en la saga. “Le ofrecí que lo hiciera, y me dijo que todo depende de cómo esté su agenda en ese momento”, reveló.

Whoopi comentó que su visita a Roma fue una gran experiencia para ella, la cual quería mantener en privado. No obstante, afirma que se vio obligada a hacerla pública por los rumores despertados ante su ausencia en el programa The View.

“Siento que tengo que agradecerle. Durante unos diez años he tratado de reunirme con él. Cada vez que ese encuentro estaba por suceder, ocurría algo y terminaba cancelándose”, afirmó.

Aseguró que el Papa “parece ser un poco fanático” de su actuación como cantante convertida en monja. Además, la actriz, quien en reiteradas ocasiones ha declarado no tener ninguna afiliación religiosa, calificó positivamente al argentino.

“A mí me gusta. Sé que hay gente a la que le molesta, porque dice algunas cosas que algunos no consideran correctas, pero yo sí. Él es el Papa. Y nos dice: ‘Le damos la bienvenida a todos. Queremos que todos estén en nuestra fiesta. No vamos a juzgarte. Solo Dios te juzga”, enfatizó.

Además de su faceta artística, Whoopi Goldberg ha dedicado una parte de su vida al activismo político. Foto: AFP (ANGELA WEISS/AFP)

Cambio de hábito narra la historia de Deloris (Goldberg), una cantante contratada para cantar en el salón de su amante Vince LaRocca (Harvey Keitel), quien es un hombre casado. La protagonista se entera de que LaRocca es en realidad un gánster y lo descubre asesinando a uno de sus empleados. Ante esta situación, la mujer acude a la policía y el teniente Eddie Souther (Bill Nunn), le sugiere refugiarse en un convento para mantenerse segura hasta el fin del juicio.

Inicialmente, la madre superiora del convento (Maggie Smith) acepta a regañadientes que la mujer se haga pasar por monja y prevé que su estadía no va a ser fácil. Con el paso del tiempo, Deloris comienza a sobresalir en el coro de la parroquia y revoluciona la vida cotidiana del claustro.

En el 2022, Tyler Perry, productor de la saga, detalló en una entrevista con The View que ya contaba con un guion sólido para Cambio de hábito 3. Declaró sentirse frustrado por el lento proceso de ejecución de la película en el clima pospandemia.

”Me encantaría la idea de que hiciéramos esto realidad, pero el sistema de Hollywood se mueve un poco más lento de lo que me gustaría”, expresó. “Tenemos un buen guion. Hemos tenido un gran comienzo. Solo estamos tratando de que todos avancen en la dirección correcta para que todo funcione”, concluyó.