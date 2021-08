NoComaCuento: Es falso que vacunas contra covid-19 aumenten riesgo de miocarditis en niños y adolescentes

No hay un "alto riesgo de miocarditis" Contrario a lo que afirman múltiples mensajes que se divulgan en redes sociales, las agencias reguladoras y autoridades de la salud recomiendan que los adolescentes se vacunen contra la covid-19, pues se ha demostrado que los beneficios superan los eventuales riesgos.

No existe ninguna evidencia que indique que la vacunación contra la covid-19 aumente el riesgo de que los menores de edad experimenten miocarditis, o inflamación cardiaca.

Movimientos conspiracionistas en Internet buscan convencer a los padres de familia para que no vacunen a sus hijos, con el argumento de que el biológico pone en “alto riesgo” a los adolescentes de desarrollar un efecto adverso.

Tal afirmación es infundada y carece de pruebas.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han confirmado algunos casos de miocarditis en menores que recibieron la inoculación. Sin embargo, se trata de un número sumamente bajo, en comparación con la cantidad de personas que han sido inmunizadas.

Hasta el pasado 18 de agosto, el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS) de los Estados Unidos había recibido 1.339 informes de casos de miocarditis y pericarditis entre personas de 30 años o menos que recibieron la vacuna.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en ese país se han inoculado contra la covid-19 más de 177 millones de personas.

Es decir, que los 1.339 reportes de miocarditis posterior a la vacunación representan un 0,00076% de todos los individuos que se han inmunizado contra el mal causado por el virus SARS-CoV-2.

Tales eventos, según los CDC, ocurrieron en personas de 30 años o menos, principalmente adolescentes y hombres jóvenes. La mayoría sucedió después de que recibieran la segunda dosis de vacunas con tecnología de ARN mensajero, como la de Pfizer yBioNtech.

El grueso de los pacientes, informó la institución, respondió bien al tratamiento y al reposo, y se sintió mejor rápidamente.

En un reportaje, la cadena de noticias CNN informó que entre los 8,9 millones de adolescentes que se vacunaron en Estados Unidos entre diciembre y julio, se recibieron informes de efectos adversos de aproximadamente 1 de cada 1.000 personas.

La miocarditis se reportó en un 4,3% de los casos.

Por el contrario, el 90,7% de los informes fueron por eventos no graves.

No obstante, aún no se ha confirmado si todos esos cuadros de miocarditis fueron ocasionados por la vacuna, pues una posibilidad es que los pacientes hayan experimentado dicha reacción por causas no relacionadas con la inoculación.

“Son muy pocos los casos que se han reportado, no hay un perfil específico y no hay una gran diferencia en la cantidad de miocarditis que se presentan normalmente en un año, con la que se presenta posterior a la vacuna”, indicó la médica María Luisa Ávila, pediatra infectóloga.

De acuerdo con los CDC, a través del seguimiento de los casos reportados, se confirmaron 778 de los informes de miocarditis o pericarditis (inflamación de la capa exterior que rodea al corazón).

Sobre dichas incidencias, las autoridades norteamericanas investigan si fueron causadas por la vacuna.

“Los CDC siguen recomendando la vacunación contra el covid-19 para todas las personas de 12 años de edad o más, debido al riesgo que suponen el COVID-19 y sus posibles complicaciones graves, como problemas de salud de largo plazo, hospitalizaciones e incluso la muerte.

“Los beneficios conocidos y potenciales de la vacunación contra el covid-19 superan los riesgos conocidos y potenciales, incluido el posible riesgo de miocarditis o pericarditis”, indican los CDC.

En un artículo publicado en su sitio web, el Hospital Mayo Clinic, de Minnesota, explica que hasta el 60% de quienes enferman de gravedad por covid-19 sufren lesiones en el corazón y que estos daños se han detectado incluso en deportistas que desarrollan síntomas leves.

Ningún caso en Costa Rica

El Ministerio de Salud indicó a La Nación que, de momento, no registra ningún caso de miocarditis como posible efecto adverso de la inmunización en menores de edad.

Sin embargo, el último reporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (Esavis) de la institución es del 2 de julio, cuando aún no se había instruido la vacunación general de adolescentes.

Conforme a los registros públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hasta el 23 de agosto se habían vacunado 288.558 jóvenes de entre 12 y 19 años.

En el resto de la población mayor de 20 años que ya se vacunó (2,7 millones de personas hasta la fecha) solo se reporta un evento de miocarditis considerado como grave, en un hombre de 37 años que ya se recuperó, según lo comunicó el Ministerio de Salud.

