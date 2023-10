Ampliación de vía a Cartago se aleja: MOPT alista rotonda en Hacienda Vieja mientras madura nuevo plan

Tras sepultar el proyecto para la ampliación de la carretera entre San José y Cartago, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que mientras se estructura el nuevo proyecto, llevará adelante dos obras nuevas en Curridabat.

El viernes anterior, el jerarca de ese ministerio, Luis Amador Jiménez, informó de que instruyó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para que “programe” para el próximo año la construcción de una rotonda en Hacienda Vieja (Curridabat), donde termina la carretera Florencio del Castillo.

En el 2025, añadió, se desarrollaría un conector desde ese punto hasta la vía que comunica Zapote con San Francisco de Dos Ríos, pasando por detrás de los edificios multifamiliares en Curridabat.

En mayo, tras desechar la iniciativa privada de MECO, el MOPT había asegurado que el nuevo proyecto se licitaría en el 2024, pero actualmente no se ha avanzado en la estructuración. (Jeffrey Zamora)

Sobre el plan de ampliación de la vía a Cartago, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Dahianna Marín, detalló que ya cuentan con los términos de referencia para dar paso a la estructuración del proyecto.

“En este país, para que una empresa entre a hacer algo, hay que demostrar que se necesita hacerlo, porque si no no le dan permiso. Eso es lo que estamos haciendo para justificar la expansión de esa carretera, pero no como iniciativa (privada) sino como necesidad país, para que se abra la recepción de ofertas y se sepa a quién interesa (a cuáles empresas), sin tener que pasar por las etapas de ver si lo que proponen es correcto”, agregó Amador.

Según el jerarca, el plan es que la Administración elabore los estudios y diseños necesarios y que a partir de ahí las empresas presenten ofertas.

Ese modelo también implicaría que los usuarios deban pagar peajes para financiar la obra.

Plan rechazado

El pasado 20 de abril, el CNC acordó rechazar la iniciativa privada que la empresa MECO propuso desde el 2019, alegando que el proyecto representaba un alto costo, el cual debería ser cubierto con peajes y una contrapartida estatal de la que no se disponía.

Además, alegaron que el anteproyecto presentado por la constructora contenía incumplimientos no solo en la parte financiera, sino también en los estudios técnicos, legales y ambientales, por lo que no era posible otorgar la factibilidad en ninguno de esos temas.

El plan de MECO contemplaba la ampliación de 20 km entre el paso de las Garantías Sociales, en Zapote, San José, y el cruce de Taras al ingreso a Cartago.

Los estudios elaborados por esa empresa estimaban el proyecto en cerca de $440 millones. Para financiar la obra se requería de un peaje de ¢1.030 por sentido, además de un aporte estatal de al menos $80 millones.

En esa ocasión, tanto Amador como la secretaria del CNC aseguraron que la etapa de factibilidad del proyecto se completaría en un plazo de seis a ocho meses, con la meta de adjudicar el proyecto a finales del 2024. No obstante, el viernes anterior ninguno de los jerarcas se refirió a esas fechas planteadas.

En ese plan presentado en mayo anterior, los jerarcas indicaron que bajo el nuevo modelo se estimaba que toda la obra requeriría de una inversión inferior a los $220 millones.

Las autoridades del MOPT también advirtieron que los estudios y el anteproyecto de MECO no serán utilizados en el nuevo plan, pues contemplaba un viaducto, el cual no sería incluido debido a su elevado costo.