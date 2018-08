“La Proveeduría ya tenía todo listo para iniciar el proceso de contratación por precalificados que iba a ser mucho más ágil. Recortar pone en peligro ese nuevo modelo de precalificación que estaba súper avanzado. Además, no fue que hubo subejecución porque uno lo quiso, fue que el Ministerio de Hacienda, por la crisis fiscal, no tenía liquidez y, al final del 2016 y en el 2017, no dio los dineros. No se utilizaron los recursos porque Hacienda no los dio”, explicó Muñoz.