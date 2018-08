"(Para el 2019) la ajustamos a la realidad y así es como viene el proyecto del presupuesto del 2019. ¿Por qué esto se hacía antes? Es algo que estamos valorando, supongo que tiene que ver con las previsiones presupuestarias o con otras razones. No conocemos esas razones porque no son las nuestras; las nuestras son ajustar el presupuesto de remuneraciones al rubro real de remuneraciones y a partir de ahí observar ese exceso en el rubro y relocalizarlo en distintos programas que no fue solo el FEES”, explicó Mora.